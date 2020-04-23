Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В России замедлился рост числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Одним из главных очагов распространения инфекции остаются больницы, минтруд рекомендует регионам закрыть на карантин все психоневрологические интернаты и дома престарелых.

Прирост сокращается второй день подряд

За сутки в России выявили 4 774 новых случая коронавирусной инфекции, 1 959 из них приходятся на Москву, число заболевших в стране достигло 62 773 человек, сообщили в оперативном штабе при правительстве.

Прирост заразившихся сокращается второй день подряд. В среду штаб докладывал о 5 236 новых случаях, во вторник - о 5642.

За последние сутки умерли 42 человека (накануне было 57 летальных исходов), из них 27 - в Москве. Общее число жертв коронавируса по стране - 555.

В то же время в Москве вновь наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, сообщил городской оперативный штаб.

"На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на Covid-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется. Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1 300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1 400", - говорится в сообщении.

Накануне, 22 апреля, в московские больницы попали около 1 800 человек с подозрением на коронавирус, а в четверг число отправленных в стационары выросло примерно до 1 900, сообщает РБК.

Дома престарелых рекомендуют перевести на карантин

Минтруд рекомендовал губернаторам ввести карантин во всех психоневрологических интернатах и домах престарелых в России.

"Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций, - сказала замминистра труда Ольга Баталина. - Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций".

Дома престарелых, по ее данным, уже закрыты на карантин в 29 регионах, частично - в 46, а в 23 регионах готовятся к закрытию.

Сейчас в 16 психоневрологических интернатах в семи регионах выявлены 457 человек с коронавирусом.

В частности, Covid-19 был выявлен в доме престарелых в Вязьме в Смоленской области, после чего власти не только закрыли его на карантин, но и ограничили въезд и выезд из города.

Вспышки коронавируса в больницах

Очагом распространения коронавируса в Челябинской области стала городская больница №1 в Златоусте. 44 из 57 новых случаев заражения - пациенты и врачи, сообщил журналистам губернатор Алексей Текслер.

"Такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Больница скорой медицинской помощи в Курске закрыта на карантин, там коронавирус выявили при тестировании врачей, большинство сотрудников направлены на домашний карантин, пять человек госпитализированы.

В Приморье за последние сутки зафиксировали семь новых случаев коронавируса (всего в регионе заболели 178 человек), в том числе у бригады скорой помощи - у водителя, фельдшера и подсобного рабочего, сообщили в правительстве региона.

Большинство случаев коронавируса в Приморье приходится на Владивосток - там 126 заболевших. Очагом заболевания в городе стала Владивостокская клиническая больница №2 - там коронавирус нашли у 42 человек, 17 из которых - врачи.

В Красноярске на карантин отправили сотрудников реанимации краевого ожогового центра. Такие меры были приняты из-за пациента с подтвержденным коронавирусом, который скончался в медучреждении.

"Ожоговую реанимацию закрыли. Пациенты, которые там находятся, продолжают лечение. Персонал ушел на карантин. Он теперь находится в обсерваторе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Красноярской краевой больницы.

"Аэрофлот" сокращает зарплаты топ-менеджерам на 40%

Компания "Аэрофлот" из-за кризиса, вызванного коронавирусом, вынуждена существенно сокращать затраты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя авиакомпании. С апреля "Аэрофлот" на 40% сокращает зарплаты топ-менеджерам и отказывается от всех некритичных закупок.

Отменены, в частности, закупки автомобилей и рекламные контракты со СМИ. На какой период введены ограничения, не уточняется.

"Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Закупается только самое необходимое", - сказал представитель авиакомпании.

В конце марта России приостановила авиасообщение с другими странами (кроме вывозных рейсов для россиян, застрявших за границей). Из-за ограничений в связи с пандемией компании сократили и внутренние рейсы, а "Аэрофлот" перестал быть лидером России по количеству рейсов. Авиакомпания S7 сейчас выполняет примерно в полтора раза больше полетов.

Росавиация в четверг сообщила, что семи российским авиакомпаниями дали разрешения на перевозки грузов в пассажирских самолетах (при отсутствии пассажиров на борту).

Рестораторы не рады плану открытия ресторанов

Роспотребнадзор подготовил план, как открывать рестораны и кафе, когда будут смягченые меры по борьбе с коронавирусом. Он состоит из четырех этапов.

На первом этапе Роспотребнадор предлагает разрешить работать заведениям, чья площадь составляет меньше 50 квадратных метров и где не более пяти столиков на одно-два места.

Четвертый этап описан так: "Штатный режим - отсутствие заболеваний Covid-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране: работают все предприятия общепита; сотрудники обязаны ежедневно проходить "входной фильтр" с измерением температуры; персонал обязан пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку по мере необходимости в течение дня и дезинфекцию в конце работы.

Рестораторы назвали рекомендации Роспотребнадзора "выстрелом в голову", пишут "Ведомости". Львиная доля заведений сможет открыться лишь на четвертом этапе, сказал изданию сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. Открывать заведение, изначально рассчитанное на посадку 100 человек, ориентируясь обслужить лишь пять столов или 20 человек, абсолютно нерентабельно, согласился с ним совладелец сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.

Уволен начальник академии, где вспыхнул вирус

Начальник Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге Александр Фисун написал заявление об отставке из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом, заявили в министерстве обороны.

"Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов", - сказано в сообщении. Фисун освобожден от должности.

Ранее сообщалось о заражении более 55 человек в академии им. Кирова.

Пивовары и управделами президента просят о помощи

Ассоциация производителей пива (включает AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) обратилась к правительству с предложением, какая им может быть оказана поддержка в связи с распространением коронавируса. Они предлагают снизить ставку акциза на пиво, ввести мораторий на увеличение налогов и другие меры.

"В ином случае отрасль лишится финансовой стабильности, что станет причиной ухудшения социально-экономической ситуации в городах присутствия пивоваренных компаний", - предупреждает ассоциация.

Управление делами президента России тоже попросило правительство о господдержке, пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник. По данным собеседника агентства, управделами просит об отсрочке по налогам и страховым взносам на срок не менее шести месяцев для подведомственных организаций, а еще поставило вопрос о введении моратория на проверки этих организаций.

Субсидии на выплаты зарплат могут получить не все

Некоторые российские компании могут получить отказ в получении господдержки на выплату зарплат сотрудникам из-за долгов по налогам. Такая проблема может коснуться в том числе тех предприятий малого и среднего бизнеса, у кого есть небольшие задолженности перед бюджетом, предупредили представители бизнес-сообщества и налоговые консультанты, опрошенные РБК.

Госпомощь малому и среднему бизнесу для выплат зарплат сотрудникам 15 апреля анонсировал президент России Владимир Путин. Ее смогут получить те компании, которые сохранили занятость на уровне 90% от времени начала ограничительных мер. Таким предприятиям выплатят по 12 130 рублей в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.