Читатель заподозрил неладное: «Пока все заняты коронавирусом, кто-то стырил Луну»

«Я подумал, что за лажа. Луна всегда у нас, по меньшей мере, видна. Причем звезды вчера (22 апреля - прим.ред.) хорошо видны были. Ну, я выглянул в окно и действительно луны не увидел. Кода общался с сестрой с Украины по вайберу, попросил ее посмотреть, видит ли она луну. Попросил брата из Арзамаса посмотреть, а также еще одну сестру из Питера, но никто Луну не нашел», - сообщил он.

По словам читателя, пока все заняты коронавирусом - как специально его придумали - луну кто-то стырил. «Смотрите, и никто не обратил внимание, что луны не видать.

«Сами вечером попробуйте ее обнаружить», - посетовал он.

Старший научный сотрудник Обсерватории Тартуского университета Лауритс Леэдъярв, поблагодарил наблюдательного читателя, потерявшего луну, за вопрос.

«Действительно, с 21 по 23 апреля в небе над Эстонией луну не было видно, потому что сейчас мы наблюдаем новолуние. В народе это явление называется растущей луной. То же самое будет происходить 22 мая, 22 июня и так далее. Приблизительно каждые 29,5 суток. Точно так же мы наблюдаем и полнолуние каждые 29,5 суток», - сообщил он.

По словам научного сотрудника, Луна не является источником света, а лишь отражает исходящий от Солнца свет. В зависимости от расположения Земли, Солнца и Луны мы видим разную луну.

«Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом повернута к нам ночной стороной. В промежуточном положении мы видим луну в виде месяца. Когда Луна находится по другую сторону от Солнца по отношению к Земле, мы наблюдаем полнолуние. После этого луна снова начинается постепенно уменьшаться до месяца. Старую луну лучше всего видно на утреннем небе. Потом мы опять наблюдаем новолуние. И так происходит из года в год на протяжении многих веков. Луна и не должна быть постоянно видна. Когда на небе облачно, мы не сможем разглядеть даже полнолуние», - подытожил он.