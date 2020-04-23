Карту «российского» Крыма в эстонском школьном учебнике заклеят

Издатель школьного учебника английского "I love English 7", которым пользуются около 5000 учеников в 200 учебных заведениях Эстонии, пообещал исправить оплошность: карту, на которой полуостров Крым показан частью Российской Федерации, заклеят, пишет Rus.ERR.
«Министерство согласно с подобным вариантом решения проблемы в случае, если это будет сделано качественно», - сказала в четверг ERR пресс-секретарь Министерства образования и науки Елена Земскова.
«Мы гарантируем, что наклейки с исправлением будут иметь высокий уровень технологии печати и, следовательно, качество учебников не снизится», - заверяет директор издательства Studium Ааво Кенник, уточнив, что исправлениями займутся во время летних каникул, когда школьники сдадут учебники в библиотеки.