Карту «российского» Крыма в эстонском школьном учебнике заклеят

«Министерство согласно с подобным вариантом решения проблемы в случае, если это будет сделано качественно», - сказала в четверг ERR пресс-секретарь Министерства образования и науки Елена Земскова.

«Мы гарантируем, что наклейки с исправлением будут иметь высокий уровень технологии печати и, следовательно, качество учебников не снизится», - заверяет директор издательства Studium Ааво Кенник, уточнив, что исправлениями займутся во время летних каникул, когда школьники сдадут учебники в библиотеки.