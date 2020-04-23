Недополученный налог с азартных игр скажется на деятельности организаций социальной сферы

Министерство социальных дел в начале апреля проинформировало своих партнеров о рисках, связанных с ограничениями, установленными для предотвращения распространения коронавируса. Это значительно повлияет на налог с азартных игр и, следовательно, скажется на деятельности, которая финансируется с этого налога, передает Rus.ERR.