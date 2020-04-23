Чт, 23.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Недополученный налог с азартных игр скажется на деятельности организаций социальной сферы

Недополученный налог с азартных игр скажется на деятельности организаций социальной сферы

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Министерство социальных дел в начале апреля проинформировало своих партнеров о рисках, связанных с ограничениями, установленными для предотвращения распространения коронавируса. Это значительно повлияет на налог с азартных игр и, следовательно, скажется на деятельности, которая финансируется с этого налога, передает Rus.ERR.

Вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе сказал в интервью программе "Подробности" на Радио 4, что министерство начало переговоры с партнерами, чтобы найти лучшее решение этой ситуации.

"За счет налога на азартные игры министерство финансирует многие организации, которые развивают социальные сферы, в том числе занимаются с пожилыми людьми, людьми с недугами", - сказал Куузе.

В апреле поступления с этого налога будут значительно ниже, и Минсоцдел должно это учитывать.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ