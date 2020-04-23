Чувство уверенности жителей Эстонии достигло высшей отметки за время ЧП

Kanter Emor с начала чрезвычайного положения еженедельно исследует взгляды и поведение эстоноземельцев при ЧП. Результаты за эту неделю говорят об уверенной положительной тенденции — возросли эмоциональное и экономическое чувство уверенности, все больше людей, считающих, что ситуация вскоре улучшится — в это верит 41 процент населения страны.

По словам стратегического консультанта Kantar Emor Кристийны Круузе, результаты говорят об адаптации к чрезвычайному положению и новой реальности. «Когда объявили чрезвычайное положение, было очень много неопределенности и страхов: люди боялись нехватки товаров первой необходимости, боялись, что дети не справятся на домашнем обучении, боялись снижения зарплат, заражения коронавирусом и долгосрочного воздействия ситуации на экономику. На данный момент люди адаптировались к новой ситуации — увидели, что дети справляются на домашнем обучении, что товаров первой необходимости достаточно, так что многие первоначальные тревоги отступили со временем и люди стали оптимистичнее», - сказала Круузе.

В то же время, по словам Круузе, сохраняется беспокойство эстоноземельцев из-за долгосрочного влияния ситуации на экономику — его боится 61 процент населения страны. Этого люди боятся даже больше, чем того, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом (этого боятся 52 процента респондентов).

По словам Круузе, страх ухудшения экономики связан именно с будущим, потому что сейчас экономическое чувство уверенности населения преимущественно высокое: 72 процента называют экономическое положение своей семьи хорошим или очень хорошим. Эмоциональное чувство уверенности эстоноземельцев также является хорошим: одна пятая часть населения чувствует себя очень уверенно, а 36 процентов чувствуют себя уверенно. Оба показателя являются самыми позитивными за время ЧП.

Страх заразиться коронавирусом был выше всего три недели назад, когда этого боялись 68 процентов населения. «После этого с каждой неделей понемногу сокращалось число тех, кто боится заражения. В то же время, это не значит, что люди стали легкомысленно относиться к болезни, усилился позитивный фон в целом», - пояснила Круузе.