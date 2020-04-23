ФОТО ⟩ Региональная больница впервые переправила анализы хийусцев на материк на дроне

Поднявшийся в воздух в 14.00 в порту Хельтерма дрон, груженный материалом анализов шести хийусцев большим выигрышем во времени по сравнению с паромом, который преодолевает 12 морских миль за один час и 15 минут. К вечеру один из жителей Хийумаа сможет узнать и свой результат анализа на коронавирус.

По словам руководителя больничной сети Северо-Эстонской региональной больницы Меэлиса Роозимяги, именно время имеет в медицине критическое значение, поэтому в региональной больнице ведется постоянная работа над тем, чтобы найти новые решения, как максимально быстро доставить помочь пациенту или пациента к врачу.

«В нынешней и будущих внезапных эпидемиях важно быстро проводить клинические исследования, чтобы направлять помощь туда, где она нужна больше всего. Инфраструктура здравоохранения у нас уже достаточно хорошая, до лаборатории с лучшим оснащением проба из разных уголков страны может попасть самое большое за полтора часа. Но с разными эстонскими островами возникала проблема: море удлиняет все пути, и часто дело замыкается на графике паромного сообщения. И не только на крупных островах, но и на мелких, где врачебной помощи нет», - сказал Роозимяги.

Именно поэтому Региональная больница в сотрудничестве с Хийумааской больницей и действующим в секторе обороны и безопасности эстонским технологическим предприятиемThreod System впервые испытали возможность доставки исследуемого материала с Хийумаа на материк.

«Сегодня мы, прежде всего, проверили новую и инновационную концепцию, и поскольку решение заработало и тесты добрались целыми из Хертельмаа в Рохукюла и дальше в лабораторию Региональной больницы, то стало ясно, что это можно развивать дальше», - сказал Роозимяги.

Если у обычных дронов дальность полета ограничена расстоянием своей управляемости, для которых семь километров – это уже очень хороший результат, то этого мало для поддержания сообщения в кризисной ситуации и с маленькими островами. Но в выборе продукции Threod Systems есть аппарат UAV (unmanned airial vehicle) с дальностью полета до 100 километров, подъемная мощность которого более одного килограмма, и который по своим техническим особенностям подходит для мелких перевозок между материком и островами.

По словам заместителя исполнительного директора Threod Systems Мартина Йыэсаара, основной акцент при развитии продукции предприятия делается на высоком качестве сбора информации, а это значит использование сенсоров и средств связи высшего уровня: «Это дает нашим средствам возможность летать высоко и далеко, в то же время, передавая хорошую картинку центру управления. Дальний перелет, посадка и автономный новый взлет – это уже новая задача, а потому поставленная Региональной больницей задача показалась нам очень интересным вызовом».

И хотя основным направлением Threod System является экспортный рынок, фирма и раньше поддерживала местную деятельность. Предприятие сотрудничает как с эстонскими Силами обороны и полицией, так и со спасательными подразделениями.