В Финляндии скандал с некачественными китайскими масками: задержан второй подозреваемый

Финская полиция задержала второго подозреваемого в ходе расследования сделки, заключенной между Центром кризисного снабжения и двумя посредниками, о поставке из Китая защитных масок.

Ранее в среду был задержан еще один подозреваемый, которым, согласно просочившимся в СМИ сведениям, является бизнесмен Онни Сармасте, выступавший в качестве посредника при заключении сделки. При задержании были конфискованы также два автомобиля класса люкс, которые бизнесмен приобрел сразу же после заключения сделки с Центром кризисного снабжения.