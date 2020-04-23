Чт, 23.04.2020
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В Финляндии скандал с некачественными китайскими масками: задержан второй подозреваемый

Маски. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Согласно информации центральной криминальной полиции Финляндии, второе задержание произошло вчера вечером, передает Yle.

Финская полиция задержала второго подозреваемого в ходе расследования сделки, заключенной между Центром кризисного снабжения и двумя посредниками, о поставке из Китая защитных масок.

Ведущий расследование инспектор ЦКП Томи Таскила в интервью информагентству STT сообщил, что задержание произошло вчера вечером в Эспоо.

Ранее в среду был задержан еще один подозреваемый, которым, согласно просочившимся в СМИ сведениям, является бизнесмен Онни Сармасте, выступавший в качестве посредника при заключении сделки. При задержании были конфискованы также два автомобиля класса люкс, которые бизнесмен приобрел сразу же после заключения сделки с Центром кризисного снабжения.

Согласно Таскила, вчера вечером был задержан человек, на чье имя записан один из конфискованных автомобилей.

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