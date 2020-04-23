Центр управления государственными лесами выпустил в реку Пуртсе 15000 мальков лосося

Пылулаский отдел рыбоводства RMK заселил этой весной в реку Пуртсе мальков лосося с целью восстановить естественное размножение вида. «Исторически река Пуртсе считается одной из лучших лососевых рек в Эстонии. Но в результате производства сланцевого масла, которое началось в Кивиыли в 1930-х годах, она была сильно загрязнена, - отметил Куннар Клаас, глава отдела рыбоводства RMK Пылула. - Хоть качество воды в реке с момента обретения независимости улучшилось, проблему создают неочищенные остаточные загрязнения на дне реки и другие препятствия для миграции».

По словам Куннара Клааса, двухлетки и большая часть годовиков лосося достаточно велики, чтобы через несколько недель быть готовыми мигрировать из реки в море. В море лосось имеет лучшие условия для пропитания, чем в реке. Пищевая миграция длится 2-4 года. За это время лосось мигрирует в центральную и южную части Балтийского моря. Прежде чем покинуть реки, молодые рыбы запоминают особенности, а именно запах домашней реки и по достижению половой зрелости возвращаются нереститься в ту же реку. Около половины одногодок еще физиологически не готовы мигрировать в море. Они останутся в реке на год, а весной следующего года отправятся в море.

«Примерно 500 двухлеткам, заселенным в реку, были поставлены индивидуальные метки, которые позволят ученым изучить миграцию и скорость роста лосося и оценить вылов», - объяснил Клаас, добавив, что у всех выпущенных мальков отрезан жировой плавник, чтобы была возможность отличить их от диких рыб.

«Для заселенной молоди речная среда является совершенно новой, на адаптацию понадобится одна-две недели. Следует подчеркнуть, что промысел недоросшего лосося запрещен законом, а в качестве наказания установлен солидный штраф», - отметил глава департамента рыбоводства RMK.

Заселение рыбы в реку Пуртсе является частью национальной программы пополнения запасов рыбы и частью проекта Life IP CleanEST, осуществляемого Министерством окружающей среды. По словам вице-канцлера Министерства окружающей среды Харри Лийва, цель проекта заключается, помимо прочего, в том, чтобы вернуть жизнь тем водоемам, где она была нарушена в результате деятельности человека. В дополнение к очистке водоемов и устранению остаточного загрязнения, в течение десяти лет в рамках проекта будут восстановлены нерестилища рыб в реках Вирумаа. «CleanEST - это целевой пилотный проект, который определит, может ли данный способ очистки водоемов быть использован на других объектах Эстонии и Европы», - добавил вице-канцлер.

Всего с 2005 года в реку Пуртсе было заселено около 800 000 мальков лосося, среди которых были новорожденные, годовалые, двухлетние, а также прожившие одно и два лета мальки. «Мониторинг Морского института показывает, что состояние популяции улучшается. Согласно нынешним оценкам, молодь лосося нужно будет заселять в реку Пуртсе еще в течение пяти лет. Когда состояние популяции станет еще лучше, можно будет прекратить дополнительную поддержку,» - отметил Куннар Клаас.