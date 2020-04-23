Не переусердствуйте, дезинфицируя салон автомобиля: вы можете его испортить!

Окончание зимы для автолюбителей, как правило, означает проведение некоторых процедур по уходу за автомобилем: замену резины, обслуживание систем кондиционирования и вентиляции салона и, конечно, традиционную большую чистку. На фоне ситуации с коронавирусом именно к этой процедуре стоит относиться более внимательно. Неправильное использование средств дезинфекции может бесповоротно испортить салон автомобиля.

«Мы обратили внимание на то, что к нам в мастерскую стали привозить автомобили со стертым покрытием руля и кнопок на передней панели управления, которые, как выяснилось, усердно обрабатывали спиртосодержащими антисептиками. К сожалению, в таком случае защитные слои и полировка были безвозвратно испорчены. Казалось бы, речь идет о декоративных деталях, но именно эти детали создают чувство комфорта при использовании автомобиля и влияют на цену при его продаже. Стертую полировку не исправить, приходится менять в целом работающую деталь, что как правило обходится недешево», – прокомментировал руководитель MB Abi Андрей Мятинг.

Статьи в интернете рекомендуют обрабатывать поверхности в машине антисептиками. Однако спиртосодержащие жидкости плохо подходят для используемых в салоне материалов, будь то пластик, кожа или прорезиненные элементы отделки. Для уборки в салоне следует использовать мягкие салфетки, не содержащие спирт. В крайнем случае можно помыть поверхности теплой водой с детским мылом.

Перед летним сезоном следует уделить внимание также салонному фильтру и системе кондиционирования, поскольку в этих местах скапливается пыль, грязь и влага, то есть, при отсутствии должного ухода здесь создается идеальная среда для размножения бактерий.

«Мы понимаем, что сейчас даже выезд в мастерскую с целью замены фильтров или обслуживания может представлять некоторые риски для автовладельцев. Поэтому MB Abi предлагает клиентам услугу – мы сами приезжаем и забираем автомобиль на обслуживание, после чего привозим его обратно. Услуга бесплатная, и с ее помощью можно выполнить необходимые работы как раз в то время, когда люди находятся дома и не нуждаются в автомобиле», – рассказал Андрей Мятинг о нововведении.