Хельме: Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране

По мнению министра внутренних дел Марта Хельме, возникшие в Таллинне различные очаги заболевания вызывают опасения и их необходимо проанализировать, чтобы принять верные решения, пишет Postimees.
Некоторое время назад от правительства была получена информация, что при смягчении чрезвычайного положения первыми будут открыты торговые центры, однако при этом начнут действовать все-таки относительно жесткие правила. «Работы полиции точно не прибавится, ситуацию под контролем должны будут держать нанятые ими охранники», - начал Хельме.
Хорошая погода выманивает людей на улицу, и они не обязательно следуют различным правилам. Министр внутренних дел считает, что на выходных можно будет встретить больше полицейских патрулей. «В последние три недели число патрулей было увеличено на 25%. На помощь были призваны помощники полицейских, кадеты Академии МВД и сотрудников, вышедших с пенсии. Последние в основном не патрулируют, но дают возможность полиции действовать более гибко. Думаю, на столько их и будет больше на выходных на улицах», - сказал Хельме.
Если в других регионах Эстонии люди вели себя более ответственно, то в Таллинне так активно правила не соблюдают. Об этом говорят и статистические данные, что возникли различные очаги заражения. Даже если людей можно штрафовать за нарушение правил, Хельме считает, что особого толка от этого нет. «Это необходимо проанализировать и это вызывает тревогу. Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране», - заключил Хельме.