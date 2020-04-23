Хельме: Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране

Некоторое время назад от правительства была получена информация, что при смягчении чрезвычайного положения первыми будут открыты торговые центры, однако при этом начнут действовать все-таки относительно жесткие правила. «Работы полиции точно не прибавится, ситуацию под контролем должны будут держать нанятые ими охранники», - начал Хельме.

Хорошая погода выманивает людей на улицу, и они не обязательно следуют различным правилам. Министр внутренних дел считает, что на выходных можно будет встретить больше полицейских патрулей. «В последние три недели число патрулей было увеличено на 25%. На помощь были призваны помощники полицейских, кадеты Академии МВД и сотрудников, вышедших с пенсии. Последние в основном не патрулируют, но дают возможность полиции действовать более гибко. Думаю, на столько их и будет больше на выходных на улицах», - сказал Хельме.