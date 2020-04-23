В Ryanair назвали идиотским решение о социальной дистанции в самолетах и пригрозили не возобновлять полеты

Когда воздушное сообщение будет вновь восстановлено, О’Лири прогнозирует, что авиакомпания сможет возобновить 40% рейсов в июле, однако самолеты первое время будут заполнены только на 50-60%. В августе лоукостер может увеличить число рейсов до 60% от плана, в сентябре — до 80%. При переходе на зимний сезон число рейсов вновь может упасть до 60%.

Но О’Лири подчеркивает, что этим планам будет не суждено сбыться, если будут введены ограничения и среднее кресло в самолете придется оставлять пустым. В таком случае руководитель Ryanair угрожает, что авиакомпания летать не будет.