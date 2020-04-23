Ученые предположили, что никотин может сдерживать распространение COVID-19 в клетках организма

"Поскольку COVID-19 - это вирус, который в первую очередь атакует легкие, - все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией", - приводит портал слова торакального хирурга Мэтью Стелига.

По его мнению, курение сгущает слизистую оболочку легких, из-за чего на выдохе из них удаляется меньше бактерий и вирусных частиц. При этом он отметил, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений, поскольку подавляют иммунные функции организма.

В конце марта Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус советовал отказаться от алкоголя и курения, а также больше заниматься спортом, так как при отсутствии лекарств от COVID только такие меры помогут бороться с коронавирусом. Глава ВОЗ объяснил, что в случае заражения вирусом курение может привести к развитию тяжелый формы заболевания.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай отметил, что коронавирус представляет огромную опасность для курильщиков и сослался на результаты исследования специалистов из Гарварда: "Курящие люди имеют в 1,4 раза большую вероятность тяжелее переносить симптомы заражения и примерно в 2,4 раза большую вероятность оказаться в реанимации или даже умереть".

Курильщики в это верят и ссылаются на Невзорова: нас COVID не берет

В середине марта публицист Александр Невзоров в своем Instagram объявил со ссылкой на данные Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, что коронавирус не берет людей, которые имеют вредную привычку курить.

Сначала Невзоров привел в пример статистику китайских специалистов, согласно которой 85% людей, заболевших коронавирусом в Ухане, не курят. А потом сообщил, что самое авторитетное профильное научное издание Европы - журнал Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии - также подтвердило эти данные - лишь 1,4% курильщиков составляют заболевшие коронавирусом.

Увы, но журнал Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии не делал никаких заявлений и не подтверждал, что для курильщиков COVID не опасен. В журнале 3 марта было лишь опубликовано китайское исследование, проведенное всего на 140 китайских пациентах.

В этом исследовании действительно приводились различные данные по хроническим заболеваниям зараженных коронавирусом. В нем говорилось, что среди 140 пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного человека с астмой или аллергическими заболеваниями, а хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) наблюдалась у 1,4% пациентов, такой же процент (1,4%) среди заболевших приходился и на курильщиков. Но еще 9 из обследованных пациентов (6,4%) ранее курили.