Ученые предположили, что никотин может сдерживать распространение COVID-19 в клетках организма

Крупнейшая в Европе сеть больниц AP-HP, объединяющего больницы Парижа и столичного региона, сообщила странную статистику по заболевшим новой коронавирусной инфекцией, пишет Newsru.com.
Среди 11 тысяч госпитализированных c COVID-19 пациентов оказалось лишь 8,5% курильщиков. Это крайне низкий показатель, учитывая, что во Франции ежедневно курит более четверти населения - 25,4%. Исходя из этой статистики, в центре AP-HP предположили, что никотин, вероятно, сдерживает распространение вируса в клетках организма, пишет Международное французское радио RFI.
Еще одно исследование провели врачи из крупнейшей парижской университетской больницы Питье-Сальпетриер. Они выяснили число курильщиков среди 343 госпитализированных и 139 амбулаторных пациентов. Оказалось, что среди попавших в больницу пациентов, чей средний возраст составляет 65 лет, лишь 4,4% курят постоянно. Среди амбулаторных пациентов (средний возраст - 44 года) ежедневно курят только 5,3%.
По мнению некоторых ученых, никотин вступает в конкуренцию с коронавирусом за то, чтобы остаться на рецепторах, что замедляет прикрепление вируса. Но это только гипотеза, и она будет проверяться в рамках дальнейших исследований. К тому же курение и без коронавируса убивает во Франции минимум 15 тысяч человек ежегодно.
"Среди заразившихся COVID-19 примерно на 80% меньше курильщиков, чем среди населения в целом, если рассматривать людей того же пола и возраста", - цитирует Le Point профессора Захира Амуру.
"Наше исследование наводит на мысль, что вероятность заражения с сильно выраженными симптомами у курильщиков гораздо ниже, чем у остального населения", - отмечают авторы исследования.
"В пять раз меньше курильщиков, чем мы ожидали, среди пациентов, госпитализированных с COVID-19 и пришедших на консультацию в Питье-Сальпетриер. Пока у нас нет данных о вейпе. Необходимы новые исследования, - написал в своем Twitter французский врач-табаколог, профессор Бертран Даутценберг. - Не будем забывать, что курение убивает больше людей, чем COVID".
Издание Le Monde пишет, что французские исследователи собираются использовать никотиновые пластыри в рамках клинических исследований среди как госпитализированных пациентов, так и медперсонала, не заразившегося коронавирусом.
"Сейчас мы оцениваем эффективность этого подхода при поддержке министерства здравоохранения", - заявила участвующая в исследовании врач-эпидемиолог Флоранс Тюбак.
Ранее аналогичное исследование китайских ученых было опубликовано в New England Journal of Medicine. Из тысячи человек, зараженных коронавирусом, курильщиками оказались лишь 12,6 %, при том, что в Китае насчитывается еще больше курильщиков, чем во Франции - 28% от общего числа жителей страны.
В этой связи выдвинута гипотеза, что при инфицировании коронавирусом задействованы рецепторы, реагирующие на ацетилхолин (химический передатчик нервного возбуждения) и никотин.
У других ученых иная статистика: у курильщиков в 14 раз выше вероятность осложнений от COVID
Однако другие ученые, наоборот, уверяют, что коронавирус самым пагубным образом влияет на организм курильщиков.
Вероятность осложнений от коронавируса у курильщика в 14 раз выше, чем у некурящего человека, сообщает со ссылкой на Общество торакальной хирургии журнал MedicalXpress (британская служба новостей в сфере медицины, чвляется частью сети Science X).
В ходе исследования использовались данные китайских ученых, которые проанализировали информацию о почти 80 пациентах с коронавирусом. Отмечается, что многих из курящих больных COVID-19 подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, только часть из них спасти не удалось.
"Поскольку COVID-19 - это вирус, который в первую очередь атакует легкие, - все, что вредит им, ослабляет пациентов и вызывает более сильные последствия, если люди заражаются. Известно, что курение провоцирует более тяжелые последствия у людей с пневмонией или гриппом, и мы выяснили, что курильщики значительно больше подвержены рискам в случае заражения коронавирусной инфекцией", - приводит портал слова торакального хирурга Мэтью Стелига.
По его мнению, курение сгущает слизистую оболочку легких, из-за чего на выдохе из них удаляется меньше бактерий и вирусных частиц. При этом он отметил, что электронные сигареты также увеличивают риск осложнений, поскольку подавляют иммунные функции организма.
В конце марта Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус советовал отказаться от алкоголя и курения, а также больше заниматься спортом, так как при отсутствии лекарств от COVID только такие меры помогут бороться с коронавирусом. Глава ВОЗ объяснил, что в случае заражения вирусом курение может привести к развитию тяжелый формы заболевания.
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай отметил, что коронавирус представляет огромную опасность для курильщиков и сослался на результаты исследования специалистов из Гарварда: "Курящие люди имеют в 1,4 раза большую вероятность тяжелее переносить симптомы заражения и примерно в 2,4 раза большую вероятность оказаться в реанимации или даже умереть".
Курильщики в это верят и ссылаются на Невзорова: нас COVID не берет
В середине марта публицист Александр Невзоров в своем Instagram объявил со ссылкой на данные Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, что коронавирус не берет людей, которые имеют вредную привычку курить.
Сначала Невзоров привел в пример статистику китайских специалистов, согласно которой 85% людей, заболевших коронавирусом в Ухане, не курят. А потом сообщил, что самое авторитетное профильное научное издание Европы - журнал Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии - также подтвердило эти данные - лишь 1,4% курильщиков составляют заболевшие коронавирусом.
Увы, но журнал Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии не делал никаких заявлений и не подтверждал, что для курильщиков COVID не опасен. В журнале 3 марта было лишь опубликовано китайское исследование, проведенное всего на 140 китайских пациентах.
В этом исследовании действительно приводились различные данные по хроническим заболеваниям зараженных коронавирусом. В нем говорилось, что среди 140 пациентов с коронавирусом не было зарегистрировано ни одного человека с астмой или аллергическими заболеваниями, а хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) наблюдалась у 1,4% пациентов, такой же процент (1,4%) среди заболевших приходился и на курильщиков. Но еще 9 из обследованных пациентов (6,4%) ранее курили.
И в том же отчете подчеркивалось, что "взаимосвязь между курением и коронавирусной инфекцией не ясна, и точные причины более низкой заболеваемости COVID-19 у нынешних курильщиков до сих пор неизвестны". А там же утверждалось, что "осложнения от инфекции SARS-CoV-2 у курильщиков могут быть более серьезными" по сравнению с теми, кто не имеет этой вредной привычки.
Таким образом, выдранная из контекста цифра в 1,4% никак не может дать курильщикам гарантии, что они не заразятся.
Из-за коронавируса в апреле закрылись фабрики, производящие 80% всех сигарет в РФ
Производство сигарет в России в январе-феврале 2020 года выросло на 9,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составило 34,5 млн штук.
Однако после того, как во многих странах мира стали вводиться карантинные меры, возникла реальная угроза остановки некоторых производств. К примеру, в Санкт-Петербурге в начале апреля приостановили работу табачные заводы "Петро" (Japan Tobacco International), "БАТ-СПб", ("Бритиш Американ Тобако"), "Филип Моррис Ижора". Эти три фабрики производят до 80% сигарет в России.
В отрасли сразу предупредили, что если приостановка производства сигарет затянется, то запасов табачной продукции в крупных городах России хватит всего на месяц, сообщала КП. Есть еще фабрики в Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове, но они смогут покрыть лишь 30% от всего объема производимых сигарет.
После таких прогнозов и угрозы провоцирования продажи нелегальной табачной продукции было принято решение производство возобновить. Предприятиям было разослано разъяснение, что действие указа о нерабочих днях не распространяется на производства табачной продукции и сырья. Никаких перебоев с сигаретами замечено не было.
Судя по последним данным ВОЗ, в России зафиксировано около 36 миллионов курильщиков.
Ежегодно в России более 300 тысяч человек умирают от причин, связанных с курением. Это более чем в три раза превышает совокупную смертность от ДТП, отравления алкоголем и убийств.
Кроме того, как говорится в аналитическом докладе экспертов за 2019 год, курение является причиной сокращения продолжительности жизни у мужчин в России на девять лет, у женщин - почти на шесть лет.