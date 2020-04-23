Некоторые способы транспортировки военной техники в Эстонии вызывают удивление союзников

Несмотря на то, что Эстония уже 16 лет является членом НАТО, некоторые наши способы транспортировки военной техники вызывают удивление союзников. Например, когда технику везут на поезде, то под колеса машин и даже танков у нас по старинке подкладывают сделанный из бруса фиксатор, который при помощи 25-сантиметровых гвоздей прибивают к деревянному полу платформы.