Некоторые способы транспортировки военной техники в Эстонии вызывают удивление союзников

В рамках ротации сил НАТО на этой неделе в Эстонию начало поступать вооружение французских Сил обороны. В условиях чрезвычайного положения снаряжение в Эстонию доставили по железной дороге, передает Rus.ERR.
Несмотря на то, что Эстония уже 16 лет является членом НАТО, некоторые наши способы транспортировки военной техники вызывают удивление союзников. Например, когда технику везут на поезде, то под колеса машин и даже танков у нас по старинке подкладывают сделанный из бруса фиксатор, который при помощи 25-сантиметровых гвоздей прибивают к деревянному полу платформы.
"В Европе это сегодня выглядит странно, но зато именно такой простой метод позволяет достичь максимальной безопасности и надежности при транспортировке грузов", – объяснил глава отдела безопасности Eesti Raudtee Мариус Куппер.