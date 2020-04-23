Как коронакризис ударил по Тарту

Об этом BNS сообщила пресс-служба горсобрания Тарту, отметив, что в режим ожидания до конца 2023 года переведены, например, тендеры на ремонт павильонов и скамеек на автобусных остановках, на обновление дорожной разметки и обслуживание системы светофоров.

Для того, чтобы обеспечить городу необходимые услуги, городское собрание предоставило мэрии внести поправки в уже заключенные, но истекающие в конце этого года договоры и продлить срок их действия на 2021 год.

Горсобрание Тарту также предоставило мэрии право в случае сокращения доходной части городского бюджета временно приостановить или прекратить прием ходатайств о пособиях, намеченных в бюджете 2020 года, а уже поступившие ходатайства отклонить.

Решение касается пособий, которые город предоставляет на основании установленного горсобранием порядка финансирования, например, третьему сектору на проведение мероприятий в области культуры, молодежной работы и спорта, квартирным товариществам — на асфальтирование дорог или установку парковок для велосипедов, на перевод в цифровой режим предприятий, на реставрацию исторически ценных зданий. В то же время, принятое в четверг решение не касается пособий и дотаций в социальной сфере и в секторе здравоохранения.