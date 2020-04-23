Вакра: почему власти Таллинна относятся к детсадовцам хуже, чем к школьникам?

«По словам мэра, сейчас в столичные детские сады ходят лишь 5 процентов ребят. Это значит, что все остальные находятся дома. Это и лучше. Но, так же как и в случае со многими школьниками, некоторые малыши имеют возможность обедать только в детском саду. Школьникам город сейчас предлагает обеды на дом, а детсадовцам только в том случае, если они ходят в детский сад», – пояснил Вакра.