Вакра: почему власти Таллинна относятся к детсадовцам хуже, чем к школьникам?

Председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллинна Райнер Вакра обратился к вице-мэру Вадиму Белобровцеву с вопросом: почему город не предлагает детсадовцам обеды на тех же условиях, что и школьникам?
«По словам мэра, сейчас в столичные детские сады ходят лишь 5 процентов ребят. Это значит, что все остальные находятся дома. Это и лучше. Но, так же как и в случае со многими школьниками, некоторые малыши имеют возможность обедать только в детском саду. Школьникам город сейчас предлагает обеды на дом, а детсадовцам только в том случае, если они ходят в детский сад», – пояснил Вакра.
«Поэтому социал-демократы просят вице-мэра ответить: почему город относится к ребятам так по-разному? Рассматривала ли мэрия возможность предлагать обеды и тем ребятам, кто сейчас не ходит в детский сад? Ведь чрезвычайное положение затронуло не только семьи со школьниками, но и семьи, в которых дети ходят в детский сад. Освобождение родителей от платы за место в детском саду было правильным решением, но оно не означает, что все дети сейчас сыты», – подчеркнул Райнер Вакра.