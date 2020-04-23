Кристин Лагард: экономика еврозоны может упасть на 15%

Лагард выступила на саммите глав государств и правительств Европейского союза, который в четверг проходит в формате видеоконференции. В ходе встречи лидеры стран ЕС обсуждают проблемы преодоления социальных и экономических последствий кризиса COVID-19.

По словам одного из собеседников Bloomberg, говорившего на условиях анонимности, 15-процентный спад ВВП, о котором сообщила Лагард, является наихудшим сценарием для экономики региона. При этом глава ЕЦБ сказала, что в своих оценках исходит из того, что объем производства сократится на 9% в этом году.

Ранее по поручению глав 27 стран союза председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разработали и представили дорожную карту выхода из кризиса пандемии коронавируса и дорожную карту восстановления.

На предыдущей виртуальной встрече главы государств и правительств поручили министрам финансов Еврогруппы представить предложения по преодолению социально-экономических последствий кризиса COVID-19. Еврогруппа согласовала 9 апреля пакет на сумму 540 млрд евро с тремя страховочными программами: для государств, частных предприятий и для защиты занятости.

Председатель Евросовета Шарль Мишель ранее подчеркнул необходимость того, чтобы эти инициативы заработали к 1 июня.

Канцлер Германии Ангела Меркель, обратившаяся к коллегам после Лагард, пообещала поддержать крупный пакет стимулирующих мер для помощи странам Евросоюза.

Как отмечает агентство AFP, продолжающиеся четвертую неделю дебаты лидеров стран ЕС разбередили старые раны, не зажившие от финансового кризиса 2009 года, вновь противопоставив Северную и Южную Европу.

Южные страны — Испания и Италия, тяжелее всего пострадавшие от коронавируса и задыхающиеся от долгов, требуют от более богатых стран финансовой помощи, что превышает бюджетные запасы ЕС.

«Страны на юге ЕС считают, что некоторые государства, на сегодня являющиеся экономически сильными, используют этот кризис для того, чтобы стать еще сильнее», - сообщил один из европейских чиновников агентству AFP.

«На севере Европы уверены, что это как раз южные страны хотят выиграть от пандемии, чтобы освободиться от старых долгов», - добавил он.

В конце марта главы государств и правительств Франции, Италии, Испании и шести других стран Евросоюза выступили за совместный выпуск облигаций для финансирования необходимых мер в борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Для получения большего объема средств, которые будут направлены на здравоохранение и экономику в борьбе с пандемией, нужен "общий долговой инструмент", говорится в совместном письме глав девяти стран ЕС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конти, выступающий за эмиссию коронавирусных облигаций, во вторник в парламенте своей страны заявил, что не пойдет на компромиссы в данном вопросе.

Германия и Нидерланды от эмиссии таких облигаций категорически отказываются, не принимая и предложение Испании о бессрочных облигациях.