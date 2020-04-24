Фото ⟩ Этот круговой перекресток назван самым опасным местом дорожного движения в Эстонии

«Несмотря на чрезвычайное положение и сопутствующее ему общее снижение интенсивности транспортного потока в Эстонии, число несчастных случаев на круговом перекрестке Рийа не уменьшилось. В марте этого года там произошло 13 случаев, связанных с дорожным страхованием. В прошлом году их было столько же», – сказала руководитель сферы предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс.

В прошлом году 63 процента несчастных случаев на круговом перекрестке Рийа составляли наезды сзади, а пятую часть – столкновения с участником дорожного движения, движущимся по перекрестной дороге, то есть, другими словами, игнорировалось преимущественное право другого транспортного средства.

«Большая доля как наездов сзади, так и случаев игнорирования преимущественного права движения указывает на то, что на перекрестке имеются проблемы с пропускной способностью. В прошлом году на перекрестках Эстонии было в среднем 47 процентов наездов сзади, 17 процентов столкновений с участником дорожного движения, движущимся по перекрестной дороге, и 16 процентов несчастных случаев при встраивании в ряд», – пояснила Рейметс.

По словам председателя правления Inges Kindlustus Вольдемара Вайно, только в марте участниками дорожно-транспортных происшествий на круговом перекрестке Рийа стали шесть клиентов Inges Kindlustus. «Общая сумма ущербов в марте составила примерно 15 тысяч евро. На этом перекрестке каждый месяц происходит множество несчастных случаев, обуславливающих большой имущественный ущерб. К сожалению, во многих дорожно-транспортных происшествиях на круговом перекрестке Рийа также страдают люди», – сказал Вайно.

Круговой перекресток Рийа в Тарту. ФОТО: Sille Annuk

Начиная с 2019 года, более 120 несчастных случаев в год происходило также на перекрестке Таммсааре-теэ – Рахумяэ-теэ – Тонди. Общая сумма ущербов при этом составляла 180 тысяч евро. В прошлом году произошло много несчастных случаев на транспортной развязке у Delta Plaza, перекрестке Таммсааре-теэ – бульвар Сыпрузе, транспортной развязке Юлемисте и Сикупилли, перекрестке Кристийне и Эндла – Луйзе – Техника, а также на круговом перекрестке Академия и Виру.