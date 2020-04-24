Пт, 24.04.2020
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  • Посольство России в Эстонии о карте Крыма в учебнике: экраны смартфонов тоже будут заклеивать?

Посольство России в Эстонии о карте Крыма в учебнике: экраны смартфонов тоже будут заклеивать?

Вызвавший негодование учебник.

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Посольство России в Эстонии прокомментировало новость о том, что в эстонском учебнике по английскому языку I love English 7 обнаружили карту Европы, на которой Крым обозначен частью России. Напомним, что издатель пообещал исправить свою оплошность, заклеив карту.

«В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения "бдительным эстонским семиклассником" российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, использующегося уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации. И это решение - окончательное и бесповоротное», - заявили в посольстве России в Эстонии.

«Добавим, что этот свершившийся факт, в частности, отражен на широко используемых в Эстонии картах Google Maps. Как же быть в этом случае? Заклеивать экраны смартфонов?» - задались вопросом в посольстве.

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