Посольство России в Эстонии о карте Крыма в учебнике: экраны смартфонов тоже будут заклеивать?

«В связи с поднявшимся переполохом по поводу обнаружения "бдительным эстонским семиклассником" российского Крыма в своем школьном учебнике английского языка, использующегося уже несколько лет, хотели бы отметить, что ни заклейка страниц учебников, ни даже их полная замена в целях борьбы с неугодными географическими реалиями никак не отменяют того, что подавляющее большинство жителей Крыма на референдуме в марте 2014 года высказались за возвращение в состав Российской Федерации. И это решение - окончательное и бесповоротное», - заявили в посольстве России в Эстонии.