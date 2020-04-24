Юри Ратас: после коронакризиса европейской экономике необходим рестарт

В ходе видеоконференции руководители стран ЕС сосредоточились на программе восстановления от вызванного COVID-19 кризиса и на шагах, необходимых для восстановления экономики.

Страны-члены ЕС поручили Еврокомиссии проанализировать и представить предложения о создании фонда восстановления Европы. Кроме того, к началу мая Еврокомиссия должна представить сформулированные на основании состоявшихся в четверг дебатов предложения, каким образом следующий долгосрочный бюджет ЕС, о котором еще нет договоренности, можно адаптировать для выхода из кризиса и рестарта экономики.

Как подчеркнул Юри Ратас, скорейшее восстановление работы европейского внутреннего рынка имеет важнейшее значение, оно является основой оживления экономики.

«Этот кризис охватил всех нас, он влияет на все страны Европы. Поэтому крайне важно, чтобы мы предприняли общие усилия для выхода из него и скоординировали бы свои действия, это поддержало бы наших людей и наших предпринимателей», - сказал Ратас.

Он призвал Европейский союз в эти трудные дни не забывать и о соседях.