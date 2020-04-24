Не стреляйте в пианиста: он играет, как умеет

Парадокс: не было бы счастья, да несчастье помогло? Освобождение в условиях несвободы. В ссылке она свободнее, чем была дома?

Всё, что не убивает, делает нас сильнее. (Фридрих Ницше)

Всё сущее разумно. (Георг Вильгельм Фридрих Гегель)

Из слов двух философов можно сделать вывод, что коль скоро испытания, выпавшие на долю Зулейхи, закалили ее, значит – были нужны? Ну, это был бы слишком уж простой вывод. Из романа он точно не вытекает. Из сериала – возможно?

Действующие лица и исполнители

Поверхностный подход авторов сериала виден с самого начала, т.е. с кастинга. Чулпан Хаматову предложила сама Яхина, и выбор, безусловно, удачен. А если играть ей на протяжении большинства эпизодов практически нечего, так это не ее проблема; напротив, трагическое молчание актрисы и ее глаза раненой лани говорят за режиссера и сценаристов.

Остальные исполнители выбраны по принципу: они уже много раз нечто в этом роде играли, сыграют и у нас. (И таки сыграли, вот только непонятно, что привнесла сюда режиссура.) Нужен мерзавец у власти, высокопоставленный чекист Зиновий Кузнец, наглый и самодовольный, эдакая тупая туша в кителе и галифе – естественно, Роман Мадянов. Горелов, урка из «социально близких», подлец и стукач, слепленный из того материала, что в воде не тонет – берем Александра Баширова. Профессор из «бывших», не от мира сего – кто сыграет эту роль лучше Сергея Маковецкого?

Профессор Вольф Карлович Лейбе – Сергей Маковецкий ФОТО: Кадр из фильма

Маковецкий действительно гениален, это лучшая актерская работа в сериале. Его герой, врач Вольф Карлович Лёйбе, в 1918 году увидел, как в перестрелке на улицах Казани была убита женщина, пациентка, которой Вольф Карлович чуть раньше спас жизнь. С тех пор профессор замкнулся в себе, пребывает в сумеречном состоянии души; ему кажется, что он по-прежнему принимает больных в клинике и преподает на медицинском факультете, а на самом деле – уже больше десяти лет не выходит из своей комнаты. Маковецкий играет альтернативу судьбе булгаковского профессора Преображенского, скорее даже, возможный вариант его судьбы. Легко представить себе, что покровители Преображенского в ходе того увлекательного действа, которое называлось борьбой за власть в Кремле или, как остроумно выразился Уинстон Черчилль, схваткой бульдогов под ковром, проиграли и были репрессированы, профессора уплотнили, экономка в поисках лучшей доли сблизилась с очередным Шариковым и они вдвоем накатали на профессора донос – чтобы овладеть его жилплощадью.

Герой Маковецкого не воспринимает действительность и в эшелоне, следующем в Сибирь. Ему кажется, что он в госпитале, коменданта именует главврачом, но безумие не мешает ему правильно ставить диагнозы и лечить. Встряской для Вольфа Карловича становится необходимость принять роды Зулейхи. Сознание возвращается к нему…