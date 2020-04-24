Больница в Испании. ФОТО: JUAN MEDINA/REUTERS

В Испании снова много умерших за сутки, но в целом эпидемия в стране идет на спад, Британия проходит пик заболеваемости, Германия готова помочь странам ЕС деньгами, премьер-министр Финляндии заперлась дома. И, кстати, что будет с европейским футболом?

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер четверга в мире Covid-19 заразились более 2,6 млн человек, умерли около 186 тыс., поправились - более 727 тыс. инфицированных.

Последние новости о распространении коронавируса и положение дел в разных странах мира в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Число жертв коронавируса в Испании превысило 22 тыс. человек. За последние 24 часа скончались еще 440 пациентов, это больше, чем в предыдущие сутки. Выявлено 4 635 новых случаев заражения.

При этом в целом эпидемия в стране идет на спад. Испания планирует начать ослабление режима карантина с середины мая. Детям младше 14 лет разрешат выходить на улицу на прогулку уже в это воскресенье. Раньше им было запрещено покидать дома.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова увеличить финансовые вливания в бюджет Евросоюза, чтобы помочь его членам, находящимся в более сложной ситуации, справиться с эпидемией коронавируса и ее последствиями.

При этом Меркель предупредила, что Германия должна продемонстрировать «ум и осторожность" при борьбе с коронавирусом, поскольку сейчас наблюдается "не конечная фаза кризиса, а все еще начало«. «Нам придется жить с этим вирусом долгое время», - сказала Меркель, выступая перед немецким парламентом по видеосвязи.

Она отметила, что страна столкнулась с самым тяжелым испытанием со времен Второй мировой войны в том, что касается жизни и здоровья людей. Меркель призвала жителей к максимальной дисциплине, чтобы избежать необходимости введения карантинных мер вновь и вновь.

Кроме того, правительство Германии выделяет дополнительные 10,8 млрд евро, чтобы помочь собственной экономике.

В пакет помощи входит сокращение налоговых выплат для бизнесов, увеличение соцпакетов для работников любой сферы, выплаты 70-77% заработной платы людям, вынужденно оставшимся без работы. Семьям с детьми на домашнем обучении будет оказана помощь в покупке компьютеров.

Ситуация с коронавирусом в Германии - самая благоприятная в Европе. Из 150 с лишним тысяч заразившихся там умерли около 5,3 тыс. человек. Такую относительно низкую смертность в стране с самой большой численностью населения в Европе связывают со своевременно введенной системой массового тестирования.

В стране постепенно ослабляются карантинные меры, однако в ряде федеральных земель хотят ввести обязательное ношение масок при походе в магазины.

ЕС создает фонд помощи в 1 трлн евро

Лидеры ЕС провели саммит по видеосвязи, посвященный борьбе с пандемией. Они решили создать специальный фонд для оказания чрезвычайной помощи европейским компаниям и странам, наиболее пострадавшим от вспышки коронавируса. Фонд должен появится в течение следующих двух месяцев и в него первоначально будет направлено 540 млрд евро.

Однако глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе общий объем фонда чрезвычайной помощи должен достичь 1 трлн евро. Вместе с тем, европейским странам еще предстоит согласовать, как именно этот фонд будет формироваться.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил, чтобы все члены Евросоюза разделили долги, которые образуются после оказания помощи Испании и Италии - странам, наиболее пострадавшим от кризиса. Однако против этого выступили Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция.

После саммита Макрон уточнил, что самые большие противоречия вызвал вопрос о том, должны ли средства экстренного фонда предоставляться в качестве прямых грантов, или кредитов.

Массовое тестирование в Британии

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что тесты на короновирус вскоре смогут пройти все сотрудники, работа которых признана жизненно необходимой. Власти страны ранее обещали ежедневно проводить 100 тыс. анализов в день, однако пока обеспечили только около 50 тыс. тестов каждый день, за что их критикует оппозиция.

Число зараженных и умерших от коронавируса в Британии продолжает расти. Накануне Хэнкок сказал, что в данный момент страна проходит пик эпидемии, и об ослаблении карантина речь пока не идет.

Вместе с тем, данные о летальных исходах за четверг оказались более обнадеживающими, чем за среду: в больницах Британии за последние сутки от коронавируса скончались 616 человек, в то время как накануне сообщалось о 759 смертях. Всего в стране выявлено почти 140 тыс. случаев заражения Covid-19 и зарегистрировано более 18,7 тыс. смертей. В эту статистику не включены данные об умерших дома или в домах престарелых.

Министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма объявил, что правительство включило 2,8 млн человек в свой план помощи работникам, вынужденно отправленным в бессрочный отпуск в связи с пандемией Covid-19. Согласно плану, власти страны будут выплачивать им 80% от средней заработной платы каждого. В данном случае речь идет именно о тех, кто временно остался без работы, а не потерял ее из-за полного закрытия бизнеса или был уволен. Для этих категорий предусмотрены другие схемы помощи.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ушла в самоизоляцию после того, как у одного из ее сотрудников был контакт с человеком с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В официальном сообщении офиса премьера говорится, что Марин прошла тест на коронавирус, он дал отрицательный результат, симптомов заболевания у нее также нет, однако в текущей ситуации лучше соблюдать повышенные меры предосторожности.

В декабре прошлого года 34-летняя Санна Марин оказалась в центре всеобщего внимания, когда стала самым молодым главой правительства в мире.

В Финляндии зарегистрированы более 4 тыс. случаев заражения и 149 смертей.

Босния и Герцеговина - одна из немногих стран, где детям и старикам запрещено покидать дома. Однако конституционный суд страны посчитал это прямым нарушением прав граждан на свободу передвижения и дал правительству пять дней, чтобы отменить эту меру.

В Бельгии за сутки умерли 230 человек, в основном - в домах престарелых. При этом число пациентов, находящихся в реанимации с диагнозом Covid-19, по всей стране резко сократилось и составляет на данный момент менее 1000 человек. Общее число зараженных и умерших в этой стране - более 42 тыс. и 6 490 соответственно.

В Нидерландах за последние 24 часа умерли 123 пациента, общее число смертных случаев в стране теперь составляет 4 177. При этом ежедневное число новых выявляемых случаев заражения там намного ниже, чем в большинстве стран Центральной Европы. За последние сутки диагноз был поставлен 887 жителям страны, общее число заболевших в Нидерландах - более 35 тыс. человек.

Турция ввела жесткий карантин в 31 провинции страны. Исключения сделаны только для ряда продовольственных магазинов и аптек. Статистика жертв эпидемии в Турции в последние несколько дней резко пошла вверх. В стране выявлены уже более 100 тыс. зараженных, почти 2,5 тыс. человек скончались.

Ситуация в мире

В Китае нашелся гражданский журналист Ли Цзэхуа, который пропал после репортажей из Уханя о ситуации с коронавирусом в городе.

Два месяца о нем ничего не было известно. Его последний репортаж появился в YouTube 26 февраля, в него попали кадры того, как журналиста преследует полиция. В своем новом видео он говорит, что все это время был в карантине.

В середине февраля в Ухане пропали еще два активиста, публиковавшие ролики о событиях в городе, ставшем эпицентром пандемии. Вестей от них до сих пор нет.

За последнюю неделю в США еще 4,4 млн человек подали заявки на получение пособий по безработице. Таким образом, число безработных в этой стране в настоящий момент составляет более 26 млн человек, или более 15% всего трудоспособного населения страны - это самый масштабный кризис на рынке труда в новейшей истории страны.

Пакет помощи в 349 млрд долларов, выделенный правительством на поддержание малого бизнеса, был потрачен в течение двух недель.

США продолжают лидировать по числу зараженных и умерших в мире - почти 848 тыс. и более 47 тыс. человек соответственно.

Коронавирус и футбол

Немецкая футбольная Бундеслига может стать первой в Европе крупной лигой, которая вернется на поле. В четверг руководство обоих дивизионов в ходе совещания предложило возобновить турниры с 9 мая. Теперь это предложение должна одобрить Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель. Свое решение они огласят 30 апреля.

Премьер-лига Белоруссии - единственная в Европе, не прекращавшая игры из-за коронавируса. В этой стране вообще не вводился карантин или ограничительные меры.

Между тем, УЕФА в четверг обсудила несколько предложений, как команды смогут квалифицироваться на европейские чемпионаты будущего года, если в обозримом будущем домашние лиги не вернутся к соревнованиям. В том числе рассматривается возможность завершения чемпионатов по обычным расписаниям, а также проведения мини-турниров или игр плей-офф.