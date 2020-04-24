Eesti 200: парикмахеры и косметологи тоже имеют право на поддержку

Пакет помощи в связи с экономическим кризисом в настоящее время оставляет без помощи эстонских предпринимателей, которые работают самостоятельно (FIE), малые предприятия без служащих, где работают члены правления, которые платят налоги, а также предпринимателей, которые используют персонал с различными трудовыми договорами, и предпринимателей, которые используют бизнес-счет.

Все компании одинаково важны для Эстонии, поэтому нет оснований исключать некоторых из этих налогоплательщиков при оказании помощи в кризисных ситуациях.

«Нарастание экономического кризиса только начинается, рецессия, вероятно, неизбежна, и сокращения могут продолжаться еще долгое время. В условиях кризиса, Эстония должна воспользоваться этой возможностью, чтобы привлечь больше людей к предпринимательству. Нет никаких причин, по которым правительство может не одинаково относиться ко всем предпринимателям, затронутым кризисом», - говорит Карин Кауп-Лапынин, предприниматель и генеральный секретарь Eesti 200.

Хотя в хорошие времена государство поощряло людей самим становиться предпринимателями и работодателями, в нынешней кризисной ситуации правительство не держит своего слова. Меры по выплате заработной платы Фонда страхования на случай безработицы основаны на трудовом договоре, в то время как трудовой договор не является единственной формой занятости в современных гибких трудовых отношениях. Предприниматели не ожидают, что государство компенсирует потерянный доход, но меры поддержки заработной платы должны быть пропорционально одинаковы для микропредприятий, которые платили справедливые налоги.