Испанские клубы до нового года будут играть без зрителей и затянут пояса потуже

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.
Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса.
По информации As, в среду конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.
Проведение матчей без зрителей может негативно сказаться на финансовом положении клубов Ла Лиги.
Kлубы двух высших испанских дивизионов попросили пересмотреть бюджеты с учетом проведения игр за закрытыми дверями, сообщает ESPN.
Ла Лига также рекомендовала командам попытаться сократить расходы на трансферы и сфокусироваться на арендах и работе с игроками из академий.