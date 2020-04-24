Пт, 24.04.2020
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Испанские клубы до нового года будут играть без зрителей и затянут пояса потуже

Фрагмент матча "Реал" - "Атлетик" (0:0)

ФОТО: Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил клубам Примеры и Сегунды о том, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года.

Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса.

По информации As, в среду конгресс депутатов испанского парламента поддержал продление режима повышенной готовности в стране до 9 мая включительно.

Проведение матчей без зрителей может негативно сказаться на финансовом положении клубов Ла Лиги.

Kлубы двух высших испанских дивизионов попросили пересмотреть бюджеты с учетом проведения игр за закрытыми дверями, сообщает ESPN.

Ла Лига также рекомендовала командам попытаться сократить расходы на трансферы и сфокусироваться на арендах и работе с игроками из академий.

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