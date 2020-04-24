Пт, 24.04.2020
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Больше 220 не собираться: Бундеслига готова продолжить сезон

Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland celebrates after scoring during the German first division Bundesliga football match Borussia Dortmund vs FC Union Berlin in Dortmund on February 1, 2020. (Photo by INA FASSBENDER / AFP) / RESTRICTIONS: DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

ФОТО: INA FASSBENDER/AFP

Бундеслига объявила о готовности продолжить сезон, прерванный из-за коронавируса.

Два высших немецких дивизиона могут возобновить проведение матчей в мае без зрителей на стадионах. При этом отмечается, что данное решение будет принимать не Бундеслига, а немецкие политики.

Также Бундеслига представила медицинскую концепцию для возобновления сезона, включающую в себя строгие гигиенические правила, тестирование на коронавирус и регулярный мониторинг состояния футболистов.

Будет введено ограничение на количество присутствующих на матчах лиц: не более 213 человек на трибуне (98 человек во внутренних помещениях и 113 на трибунах).

Также руководящим органом было принято решение о выделении 7,5 млн евро третьему по силе дивизиону Германии и женской Бундеслиге.

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