Исходить необходимо из самого плохого сценария

Наконец мы все же получили что-то, напоминающее стратегию выхода из кризиса: это можно обсудить и порадоваться, но оно явно не является тем, что нам требуется, пишет Postimees.
«Это называется эффектом плацебо. Если ничего непонятно, - занимаются замещением, - сказал академик Ээро Вазар. – Людей успокаивают тем, что им нужно подождать, а потом все будет. Но долго так продолжаться не может. Меры, принятые государством, сейчас привели к выделению у людей дофамина. Это, конечно, лучше, чем ничего. Я очень верю в Эстонию и наш народ, но сейчас он переживают нелегкие времена. У нас говорят о стратегии Латвии, как о провальной, но латыши почему-то справляются с вирусом лучше, чем мы».
Какой могла бы быть воспринимающаяся всерьез стратегия выхода из чрезвычайной ситуации? Мать эстонской робототехники, академик Маарья Круусмаа, описывает ее так: «Если придумывать стратегию для худшего сценария, при котором вирус будет накрывать нас волнами, то все остальные предложенные в виде черновиков варианты стратегии являются его отдельными случаями. Если рассматривать самый трудный сценарий, годится всё. Мы покусились на все свои критические запасы и жизненно важные системы, к которым относится и ИТ-инфраструктура. Но если в наших серверах ничего не сломается, то оттого, что у нас имеется план замещения деталек, не случится ничего плохого».
Нужна ведущая вперед, координирующая роль государства. Если мелкий предприниматель проснется утром и задумается, заказывать сегодня 200 булочек с маком или нет, размышляет Маарья Круусмаа, то у него возникнут сложности без исходящего от правительства четкого послания. И без того небольшая уверенность рассыпается в прах.
Нужно ли и когда нужно сообщать о датах введения смягчений? Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас сказал Postimees, что предприниматели ждут ясности именно по датам. Все понимают, что отказ от ограничений зависит от состояния эпидемии, но для планирования деятельности нужна конкретика. Логику рождения документа Postimees видит так: были перечислены введенные руководителем чрезвычайного положения ограничения, и обсуждение крутилось вокруг отмены определенных запретов и распоряжений.
Помощь, конечно, была бы, если бы в плане смягчения ограничений были перечислены шаги, которые логично следуют бы друг за другом, и выделены те из них, которые можно было бы - скажем так - попробовать предпринять по отдельности. Из предложенного сейчас для обсуждения текста сделать практические выводы, мягко говоря, сложно.
Определенное замешательство вызывает отдельное упоминания Сааремаа и Мухумаа, причем несколько раз. С этими островами нельзя поступать так же, как с другими частями Эстонии, только исходя из распространения болезни?
«Сааремааские предприниматели очень обеспокоены тем, что Сааремаа по-прежнему стоит особняком. Мы внести несколько предложений, чтобы постепенно предоставить возможность для маневра, - сказал Postimees член сааремааской кризисной комиссии Калле Лаанет. – Первым предложением было выдать спецразрешения 30 предпринимателям. Мы даже создали спецкомиссию, чтобы рассматривать такие ходатайства. В устной форме премьер-министр сказал, что они смотрят на это серьезно и принципиально поддерживают, но вопрос в том, когда это можно было бы реализовать». Лаанет добавил, что следующим шагом могло бы быть разрешение перемещаться тем, чье место жительство и/или недвижимость находятся на Сааремаа. И тем, кто ездит на работу с материка на остров или наоборот: «Сааремаа хотел бы получить такие же условия, как и повсюду в Эстонии. Последний рост числа зараженных был зафиксирован в принадлежащем государству Hoolekande AS. Мы неоднократно обращали внимание государства на то, что Hoolekande AS недостаточно выполняет свою обязанность по уходу. В то же время подчеркну, что речь идет о локальной вспышке, которая не касается всего Сааремаа».
Ратас: важно, насколько народ готов выполнять правила
Все больше говорится о смягчении правил, но, по словам премьер-министра Юри Ратаса, с этим не стоит торопиться. Также часто упоминается термин «мера доверия». «Это означает, сможем ли мы больше применять средства индивидуальной защиты? А кроме того, брать больше анализов, в том числе проводить экспресс-тесты, которых сейчас еще нет на рынке. Это некоторые примеры меры доверия», - сказал Ратас.
Для выхода из чрезвычайной ситуации используются различные параметры, но лишь по некоторым из них приведены цифры. Есть и такие, где цифры оценочные. Что это означает? «Одним из оценочных является параметр экономики, который у нас имеет десяток подпараметров, которые нужно оценить. Кроме того, масштаб и доступность врачебной помощи, то есть возможность оценить отделения ЭМО и, например, помощь врачей-специалистов. "Оценочный" означает то, что чиновники, ученый совет и правительственная комиссия должны дать свою оценку, сказать, что мы думаем о соответствующей ситуации. Для нас по-прежнему важно, насколько общество готово и в дальнейшем соблюдать правила», - объяснил премьер-министр. Если в целом по Эстонии ситуация улучшилась, то говорить о Таллинне в таком же радостном тоне не получается. И премьер-министр считает, что жители столицы должны по-прежнему учитывать, что эпидемия находится в высшей фазе: «В крупных городах необходимо особое отношение к нынешней ситуации. Люди должны категорически избегать мест скопления народа, где может бушевать вирус».
Лоора-Элизабет Ломп