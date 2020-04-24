Исходить придется из самого плохого сценария

Ратас: важно, насколько народ готов выполнять правила

Все больше говорится о смягчении правил, но, по словам премьер-министра Юри Ратаса, с этим не стоит торопиться. Также много говорится о термине «мера доверия». «Это означает, сможем ли бы больше применять средства индивидуальной защиты? Кроме того, брать больше анализов, в том числе проводить экспресс-тесты, которых сейчас еще нет на рынке. Это некоторые примеры меры доверия», - сказал Ратас.

Для выхода из чрезвычайной ситуации используются различные параметры, но лишь по некоторым из них приведены цифры. Есть и такие, где цифры оценочные. Что это могло бы означать? «Одним из оценочных является параметр экономики, у которого у нас имеется десяток подпараметров, которые нужно оценить. Кроме того, масштаб и доступность врачебной помощи, то есть возможность оценить отделения ЭМО и, например, помощь врачей-специалистов. Оценочный означает то, что как чиновники и ученый совет, так и правительственная комиссия должны дать свою оценку, что мы думаем о соответствующей ситуации. По-прежнему нам важно, насколько общество готово и дальше выполнять правила», - объяснил премьер-министр. Если в целом по Эстонии ситуация улучшилась, то говорить о Таллинне в таком же радостном тоне не получается. И премьер-министр считает, что живущие в столице люди должны по-прежнему учитывать, что эпидемия находится в высшей фазе: «В крупных городах необходимо особое отношение к нынешней ситуации. Люди должны категорически избегать мест скопления народа, где может бушевать вирус».

Лоора-Элизабет Ломп