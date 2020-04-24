Исходить придется из самого плохого сценария

Наконец мы все же получили что-то, напоминающее стратегию выхода из кризиса: это можно обсудить и порадоваться, но оно явно не является тем, что нам требуется, пишет Postimees.
«Это называется эффектом плацебо. Если ничего непонятно, - занимаются замещением, - сказал академик Ээро Вазар. – Людей успокаивают тем, что им нужно подождать, а потом все будет. Но долго так продолжаться не может. Меры, принятые государством, сейчас привели к выделению у людей дофамина. Это, конечно, лучше, чем ничего. Я очень верю в Эстонию и наш народ, но сейчас он переживают нелегкие времена. У нас говорят о стратегии Латвии, как о провальной, но латыши почему-то справляются с вирусом лучше, чем мы».
Какой могла бы быть воспринимаемая всерьез стратегия выхода? Мать эстонской роботики, академик Маарья Круусмаа описывает так: «Если придумывать стратегию для худшего сценария, при которой вирус будет накрывать нас волнами, то все остальные предложенные в виде черновиков варианты стратегии являются его отдельными случаями. Если решать самый сложный сценарий, подойдут и другие. Мы покусились на все свои критические запасы и жизенноважные системы. Конечно, сюда относится и ИТ-инфраструктура. Но если в наших серверах ничего не сломается, то от того, что у нас имеется план замещения деталек, не случится ничего плохого».
Нужна ведущая вперед, координирующая роль государства. Если мелкий предприниматель проснется утром и задумается, заказывать сегодня 200 булочек с маком или нет, размышляет Маарья Круусмаа, то у него возникнут сложности без исходящего от правительства четкого послания. И без того небольшая уверенность рассыпается в прах.
Нужно ли и когда сообщать о датах введения смягчений? Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас сказал Postimees, что предприниматели ждут ясности именно по датам. Все понимают, что отказ от ограничений зависит о состояния эпидемии, но для планирования своей деятельности нужна конкретика. Логику рождения документа Postimees описали так, что были перечислены введенные руководителем чрезвычайного положения ограничения, и обсуждение крутилось вокруг снятия конкретных запретов и приказов.
Помощь, конечно, была бы от того, если бы в плане смягчения ограничений были бы перечислены шаги, которые логично следовали бы друг за другом, и выделены те из них, которые можно было бы, скажем так, попробовать по отдельности. Из предложенного сейчас для обсуждения текста сделать практические выводы, мягко говоря, сложно.
Определенное замешательство вызывает отдельное упоминания Сааремаа и Мухумаа, причем несколько раз. С этими островами нельзя обращаться на равных с остальной Эстонией, то есть, только исходя из распространения болезни?
«Сааремааские предприниматели очень обеспокоены тем, что с Сааремаа по-прежнему обращаются отдельно. Мы внести несколько предложений, чтобы постепенно предоставить возможность для маневра, - сказал Postimees член сааремааской кризисной комиссии Калле Лаанет. – Первым предложением было выдать спецразрешения 30 предпринимателям. Мы даже создали спецкомиссию, чтобы рассматривать такие ходатайства. Устно премьер-министр сказал, что они смотрят на это всерьез и принципиально поддерживают, но вопрос в том, когда это можно было бы реализовать». Лаанет добавил, что далее можно было бы разрешить перемещаться тем, чье место жительство и/или недвижимость находятся на Сааремаа. И тем, кто ездит на работу с материка на остров или наоборот: «Сааремаа хотел бы получить такие же условия, как и в остальной Эстонии. Последний рост числа зараженных был зафиксирован в принадлежащем государству Hoolekande AS. Мы неоднократно обращали внимание государства на то, что Hoolekande AS недостаточно выполняет свою обязанность по уходу. В то же время подчеркну, что речь идет о локальной вспышке, которая не касается всего Сааремаа».
Ратас: важно, насколько народ готов выполнять правила
Все больше говорится о смягчении правил, но, по словам премьер-министра Юри Ратаса, с этим не стоит торопиться. Также много говорится о термине «мера доверия». «Это означает, сможем ли бы больше применять средства индивидуальной защиты? Кроме того, брать больше анализов, в том числе проводить экспресс-тесты, которых сейчас еще нет на рынке. Это некоторые примеры меры доверия», - сказал Ратас.
Для выхода из чрезвычайной ситуации используются различные параметры, но лишь по некоторым из них приведены цифры. Есть и такие, где цифры оценочные. Что это могло бы означать? «Одним из оценочных является параметр экономики, у которого у нас имеется десяток подпараметров, которые нужно оценить. Кроме того, масштаб и доступность врачебной помощи, то есть возможность оценить отделения ЭМО и, например, помощь врачей-специалистов. Оценочный означает то, что как чиновники и ученый совет, так и правительственная комиссия должны дать свою оценку, что мы думаем о соответствующей ситуации. По-прежнему нам важно, насколько общество готово и дальше выполнять правила», - объяснил премьер-министр. Если в целом по Эстонии ситуация улучшилась, то говорить о Таллинне в таком же радостном тоне не получается. И премьер-министр считает, что живущие в столице люди должны по-прежнему учитывать, что эпидемия находится в высшей фазе: «В крупных городах необходимо особое отношение к нынешней ситуации. Люди должны категорически избегать мест скопления народа, где может бушевать вирус».
Лоора-Элизабет Ломп