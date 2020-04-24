В Мустамяэ начнется строительство эксклюзивного жилого района

За это время по адресу Айанди, 8 вырастут два дома с квартирами от однокомнатных до четырехкомнатных с продуманной и удобной планировкой.

Современные и интерьеры будут оформлены в светлых тонах. В квартирах найдется удобное место для каждого члена семьи, а также для их вещей. В каждой квартире предусмотрены уютный балкон и просторная кладовая на первом этаже для хранения межсезонных вещей. Чтобы создать комфортную и безопасную среду проживания, парковка автомобилей будет организована либо на специально выделенных для этого местах в подземных этажах, либо в огороженном шлагбаумом дворе.

Жилой район Uus-Mustamäe. ФОТО: City24

Uus-Mustamäe станет самой современной жилой зоной в Мустамяэ. Сердце района - парк площадью около 7 000 квадратных метров с большим количеством зелени и возможностями для отдыха всей семьи. Открытый тренажерный зал, баскетбольная и футбольная площадки и специальная дорожка для интересующихся экстремальными видами спорта, также предлагают широкий спектр мероприятий. Извилистые дорожки между домами, яблоневые аллеи и множество других зеленых зон образуют уютную среду проживания.