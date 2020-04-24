В США и Европе - хорошая медицина. Почему же Запад плохо справляется с коронавирусом?

“Другими словами, мы можем прекрасно позаботиться о людях с тяжелыми заболеваниями в больницах, но мы не слишком хороши в предотвращении и ранней диагностике болезней, - говорит Шнайдер. - Посмотрите на Нью-Йорк, где система сейчас перегружена. Людям с Covid-19 нужны койки и ИВЛ. Но те люди, которые обычно получали доступ к высокотехнологичной помощи, никуда не делись. Как следствие, они лишаются доступа к оборудованию и умирают. По нашим оценкам, за последний месяц в городе около трех тысяч человек умерли не от коронавируса, а из-за него”.

А на Западе скорая и правда не приезжает, если у пациента симптомы Covid-19?

Британия, занявшая в рейтинге Commonwealth Fund первое место, наверняка не является лучшей сейчас, признает Эрик Шнайдер. Во-первых, с момента исследования прошло несколько лет, во-вторых, экспертам часто приходится работать с уже устаревающими данными, если страны медленно обновляют статистику.

В Британии NHS - Национальную систему здравоохранения - нередко называют национальным достоянием. И все же ее часто критикуют: за очереди в больницах, за отказ “скорых” приезжать на все вызовы, за отказ применять новые дорогостоящие препараты, долгое ожидание приема у врача.

Точнее всего трудности описывал бывший директор NHS Крис Борн: “Люди смотрят на систему здравоохранения через призму своей идеологии и взглядов, когда пытаются найти решение проблем”.

Наглядно это можно продемонстрировать на примере работы скорой помощи, которая устроена иначе, чем, например, в России. Британская NHS рекомендует вызывать “скорую” только в том случае, если чья-то жизнь в опасности, или если человек получил очень серьезную травму. Чаще всего речь идет о потере сознания, сердечном приступе, инсульте, необъяснимых припадках, боли в груди, сильном кровотечении, тяжелых аллергических реакциях, сильных ожогах.

“Если это не угрожающая жизни ситуация, пожалуйста, рассмотрите другие варианты, прежде чем набирать 999 (телефон “скорой” в стране)”, - просят в NHS. В большинстве случаев британцы набирают другой номер - 111, - по которому получают консультацию, или же идут в приемное отделение больницы. Эта система, говорят эксперты, может быть не идеальной, но она позволяет “скорым” приезжать на срочные вызовы - например, на остановку сердца, - в течение восьми минут.

С приходом коронавируса в Британию люди начали чаще обращаться в скорую. Кроме того, увеличилось время на санитарную обработку машин после перевозки пациентов с подозрением на Covid-19. Это привело к тому, что в марте к пациентам второй категории - то есть тем, чьей жизни угрожает опасность, но речь идет не об остановке сердца и дыхания, - скорые ехали один час, одну минуту и 22 секунды. До этого антирекорд был зафиксирован в декабре прошлого года - тогда скорая могла ехать 26 минут, 42 секунды.