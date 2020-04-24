Придерживаться установленных правил – это невысокая цена за то, чтобы оставаться здоровым

Мой дом – моя крепость

С конца марта необходимо придерживаться формулы «2+2», или, иными словами, в общественном месте можно находиться только одному или вдвоем и между людьми должна сохраняться дистанция в два метра. Ограничения коснулись магазинов и аптек, которые должны регулировать количество посетителей так, чтобы обеспечить необходимое пространство в торговом зале. Придерживаясь безопасной дистанции можно спасти жизни: свою собственную, жизнь близких и всех остальных людей.

В последние недели у каждой возрастной категории возникли свои трудности. Родители балансируют между рабочими и бытовыми обязанностями и обучением своих детей на дому. Дети и подростки скучают по школе, при этом многие из них, наверное, раньше и не поверили бы, что школы будет так не хватать. Пожилые люди должны были пересмотреть свои привычки и, возможно, отказаться от ежедневного похода в магазин, встреч с друзьями или от приятной обязанности посидеть с любимыми внуками.

На долю старшего поколения выпадали разные трудности, многие видели сложные и даже страшные времена. Поэтому часто пожилым кажется, что какая-то опасность или риск, о котором предупреждают, будь то риск оказаться жертвой мошенников или риск заболеть новой неизвестной болезнью – это все не так серьезно по сравнению с тем, что им пришлось пережить на своем веку. Хочу напомнить, что как в Ида-Вирумаа так и Ляэне-Вирумаа проживают более 80 000 людей преклонного возраста. Дорогие вирумасцы преклонного возраста, ситуация очень серьезная и, по словам медиков, именно в вашей возрастной группе риск заражения намного выше. Пожалуйста, берегите себя!

Возможно, вы не привыкли просить о помощи, предпочитая справляться самостоятельно, однако сейчас как раз та ситуация, когда надо просить помощи, чтобы самим лишний раз не выходить в магазин или за лекарствами. Могу подтвердить, что готовых помочь достаточно и помощь, в случае надобности, есть. Как местные самоуправления, так и государственные учреждения предпринимают все возможное, чтобы просьбы о помощи были удовлетворены.

Самое важное, и с чем каждый может справиться – это оставаться дома. Если человеку вменена обязанность находится дома, покинуть место проживания возможно только в случае критической необходимости для посещения врача, аптеки или магазина. Правильнее в этом случае заказать еду в интернет-магазине или попросить близких, чтобы они доставили еду бесконтактным образом. Чем меньше выходов на улицу и контактов с другими людьми, тем меньше вероятность заразиться вирусом.

Чем больше ответственности, тем быстрее отменят чрезвычайное положение

Выбор прост - мы должны принять решение, хотим ли мы скорейшего окончания чрезвычайного положения или чтобы эта ситуация со всеми неудобствами тянулась бесконечного. Уверен, что все мы ждем скорейшего разрешения сложившейся ситуации и возвращения привычного уклада жизни. Но почему же тогда некоторое люди относятся к ограничениям "с купюрами"?

В какой-то степени мы понимаем молодежь, собирающуюся в компании, которая при виде полиции пускается наутек. Однако очень сложно понять взрослых, которые днем, посещая магазин, надевают маски, а вечером устраивают вечеринки у себя во дворе. Та же история и с некоторыми закрытыми мероприятиями и туристическими хуторами. В текущий момент у полиции нет обязанности вмешиваться в данные ситуации, и искренне надеюсь, нам и не потребуется предпринимать дополнительные меры в действующем чрезвычайном положении.

Общение с друзьями не должно прекращаться, однако будьте ответственны – гриль-вечеринки или совместные пикники на свежем воздухе к сегодняшней ситуации не подходят. Нам всем следует помнить, что временные неудобства современного положения – это невысокая цена за то, чтобы вы и ваши близки были живы и здоровы и чтобы мы в конце концов победили этот вирус.