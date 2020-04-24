Пт, 24.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд

Александра Овечкина собрались вернуть в Россию

Александр Овечкин.

ФОТО: CARLOS OSORIO/AP

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков ответил на вопрос касательно возможного возвращения в клуб форварда Александра Овечкина, передает Sports.ru.

Срок контракта россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2020/21. 

«С Сашей у нас хорошие отношения, в прошлом году он помог мне своими советами. Благодаря его оценке совет директоров услышал мою позицию по поводу приобретения Дмитрия Яшкина.

Что касается того, готов ли Овечкин приехать в «Динамо». В одном интервью он уже говорил о том, что он хотел бы доиграть в «Динамо», но в современном мире предсказуемость – вещь эксклюзивная. 

Будем ли конкурировать с «Вашингтоном» в следующем году? Мы попробуем побороться с «Вашингтоном» за Сашу», – сказал Кровопусков.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ