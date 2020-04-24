УЕФА не пустит клубы стран самовольно прекративших чемпионаты в еврокубки

По первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно.

Второй сценарий предполагает окончание внутренних турниров, а затем возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

УЕФА вновь призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом.

Если чемпионаты не будут доиграны по уважительным причинам (запрет на проведение спортивных соревнований в стране, непреодолимые экономические проблемы), то УЕФА потребует выбрать клубы для участия в еврокубках на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20.

УЕФА полагает, что квалификация клубов в еврокубки на следующий сезон должна основываться на спортивном принципе.

Исполнительный комитет организации решил, что в случае досрочного окончания чемпионатов выход команд в Лигу чемпионов и Лигу Европы должен быть осуществлен по спортивному принципу, сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

Речь идет о набранных командами очках на момент остановки лиги. Если количество матчей у команд не совпадает, тогда считается количество очков за игру.