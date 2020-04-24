Будни топ-ресторана во время кризиса: повара пилят, официанты красят

- У нас, как это обычно бывает у ресторанов, нет никаких подушек безопасности. Мы все средства инвестировали в фирму. Наши деньги вложены в недвижимость, мебель, кухонную технику, ножи и вилки. Мы ежегодно росли и планировали расти и в этом году. В следующем году мы даже хотели открыть ресторан в Финляндии. Хотя этот план не похоронен, основной фокус сейчас все-таки на том, чтобы обрести почву под ногами на эстонском рынке.

Мы взяли банковский кредит под поручительство KredEx, чтобы выплатить зарплаты. Если в течение одного-двух месяцев люди снова начнут ходить в рестораны, мы продержимся и не обанкротимся.

- Можно ли сказать, что рынок общепита до кризиса был перегрет? Возникали же разные кафе, где продавали булочки по пять евро, но где не было бизнес-плана.

- Конечно. До чрезвычайного положения рынок был так раздут, как только можно. Многие не отдавали себе отчета в том, что, если ты обучаешься какой-то специальности и это твое призвание, то этим надо заниматься. Были люди и фирмы, чьей основной деятельностью была, например, деревообрабатывающая промышленность, но у них были деньги и возможность инвестировать в открытие ресторана. Они, видимо, закроются первыми.

Этот кризис вновь расставит основные истины по местам. Первый кризис 2008 года, к сожалению, этого не сделал. Государство обещало туристическому сектору 25 миллионов евро. Достаточно ли этого и как много из этого достанется ресторанам?

В понятиях Эстонии поддержка, конечно, могла бы быть больше. Насколько нам известно, пособие выплачивается юридическому лицу, а, например, не с уплаченных налогов. У нас пять ресторанов, которые принадлежат одной фирме. Т.е. в глазах того, кто дает пособие, мы на одной шкале с каким-нибудь небольшим рестораном или булкой, где продают булочки. Мы считаем, что это несправедливо, поскольку мы намного более крупный работодатель и налогоплательщик.

Цены упадут на уровень пяти-шестилетней давности

Второй собственник OKO Restoranid Мартти Сийманн сказал, что рестораны откатятся на пять-шесть лет назад, по крайней мере, на время кризиса. «Не знаю, идет ли сейчас речь о поколении снежинок, но в последнее время происходило так, что каждый работник занимался только своим узким делом. Это изменится. Образно говоря, повара начнут красить, а официанты пилить», - сказал он.

Снизятся и цены на блюда. «Возьмем, например, ресторан NOA, который мы открыли шесть лет назад. Когда мы снова его откроем, цены будут, как в начале», - пообещал Сийманн, по словам которого это означает снижение цен на 20-30%. Хотя закупочные цены на сырье еще не упали, предприниматель надеется, что вскоре это произойдет, если начнут предпочитать местное сырье и в большем объеме.

Сийманна возмущает мысль о негибкости фирмы. Когда они закрыли рестораны, Eesti Energia прислала им извещение о том, что отключит в здании электричество, поскольку счета не оплачивались две недели. «Они отправили его на общую почту, все работники видели. У меня перед глазами потемнело, хотелось заорать, чтобы они прекратили. Во время кризиса можно немного идти навстречу, тем более, чем у нас никогда не было задолженностей», - говорит предприниматель.