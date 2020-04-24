Переболевший коронавирусом житель Эстонии: самое страшное - неизвестность

«Карантин давно закончился. Пробыл на нем даже дольше, чем велели», - рассказывает Хейки Кельп. Всего он провел в одиночестве в квартире более трех недель.

Кельп заболел 13 марта, то есть на следующий день после объявления чрезвычайного положения. Первыми симптомами болезни стали озноб и повышение температуры. Тест показал, что он болен коронавирусом. Чтобы уберечь от заражения знакомых и близких, он на время карантина переехал в отдельную квартиру, из которой все это время ни разу не выходил.

Мучила сильная усталость

«Утром просыпаешься, находишь занятие, к обеду раскисаешь, - описывает день на карантине Кельп. - К часу дня приходит невероятная усталость. Затем вновь что-то делаешь: читаешь, смотришь телевизор». Неизбежно одиночество начинает влиять на расположение духа. Лучше всего с этим бороться помогали телефонные разговоры с близкими.

Хотя Кельп переболел вирусом, его волнует вопрос, появился ли у него иммунитет к коронавирусу и не заразен ли он. «Мне не делали повторного теста. Я не эксперт, чтобы сказать, что у меня все хорошо. Могу это утверждать на основании сказанного семейным врачом», - уточняет он. Хотя врач сказал, что Кельп здоров, он не смог подтвердить, что у пациента появился иммунитет.

Страх людей, что и переболевший может быть заразен, замечает Кельп до сих пор — через полтора месяца после появления первых симптомов. «Все люди боятся, страх большой. Я не сержусь из-за этого», - говорит Кельп. Он утверждает, что если хотят начинать смягчать ограничения, людям следует первым делом побороть эти страхи.

В то же время он говорит, что с несколькими знакомыми уже встречался лично.

«Безусловно, я соблюдал дистанцию в два метра и у меня нет привычки обниматься», - рассказывает он. В то же время есть друзья-знакомые, которые после того, как услышала о его заболевании, будто исчезли. Дома кашель по-прежнему привлекает внимание. «Если разок кашлянешь, все семья смотрит так: опять у тебя кашель», - рассказывает Кельп.

Что будет дальше?

Самое страшное, по его словам, во всем этом продолжительном периоде — неизвестность: что будет дальше? Тот же вопрос волнует его близких. «Моя жена не заразилась, но что у нее было меньше психического напряжения и стресса — это, безусловно, не так», - рассказывает Кельп.

Сейчас глава храма культуры уже вернулся на работу и полторы недели потихоньку работает в Võru Kannel. Сейчас там проводят небольшой ремонт, все здание основательно чистят.