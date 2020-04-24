Пт, 24.04.2020
Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране. Март Хельме
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Как при ремонте кухни с помощью видеоуроков сэкономить кучу денег

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Жительница Англии решила провести время карантина с пользой и преуспела, пишет Kodustiil.

Тридцатилетняя Хейли много лет мечтала о новой кухне. Во время карантина она решила посмотреть, чему учат на Youtube, и неожиданно для себя самой прошла видеоуроки по укладке плитки.

Начав работу, Хейли не могла даже предположить, станет ли ее кухня лучше или же все будет испорчено. Однако результат превзошел все ожидания! Вместо нескольких тысяч Хейли потратила всего 100 фунтов (104 евро), а кухня засияла новизной.

«Я делала что-то своими руками впервые. Мне просто захотелось убедиться, что новую современную кухню можно получить без особых затрат», - сказала Хейли изданию thesun.co.uk. 

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