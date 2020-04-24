Как ремонтируя кухню с помощью видеоуроков сэкономить кучу денег

Тридцатилетняя Хейли много лет мечтала о новой кухне. Во время карантина она решила посмотреть, чему учат на Youtube, и неожиданно для себя самой прошла видеоуроки по укладке плитки.

Начав работу, Хейли не могла даже предположить, станет ли ее кухня лучше или же все будет испорчено. Однако результат превзошел все ожидания! Вместо нескольких тысяч Хейли потратила всего 100 фунтов (104 евро), а кухня засияла новизной.

Southsea woman transforms her kitchen for less than £100 in isolation creation DIY project #Southsea https://t.co/Puez7BL6EY — PO News Hub (@PONewsHub) April 21, 2020