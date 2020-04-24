Пт, 24.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
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Как ремонтируя кухню с помощью видеоуроков сэкономить кучу денег

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Жительница Англии решила провести время карантина с пользой и преуспела, пишет Kodustiil.

Тридцатилетняя Хейли много лет мечтала о новой кухне. Во время карантина она решила посмотреть, чему учат на Youtube, и неожиданно для себя самой прошла видеоуроки по укладке плитки.

Начав работу, Хейли не могла даже предположить, станет ли ее кухня лучше или же все будет испорчено. Однако результат превзошел все ожидания! Вместо нескольких тысяч Хейли потратила всего 100 фунтов (104 евро), а кухня засияла новизной.

«Я делала что-то своими руками впервые. Мне просто захотелось убедиться, что новую современную кухню можно получить без особых затрат», - сказала Хейли изданию thesun.co.uk. 

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