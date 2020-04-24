Граждане требуют суровых штрафов для нарушителей карантина и правила 2+2

Правило социальной дистанции "2+2" вызывает много вопросов у наших граждан. Казалось бы, простое решение - два человека в двух метрах от двух других - и выполнить его просто, но именно оно нарушается чаще всего. Пока что наша полиция борется силой слова: штрафы в полиции рассматривают как крайнюю меру.
«Почему наша полиция никак не наказывает нарушителей карантина и тех, кто нарушает правило (2+2)? К примеру, сегодня, в очередной раз читая новости о несоблюдении установленныхправил, вижу, что полиция только и делает, что предупреждает. А как насчет тех, кому полиция звонит и к кому приходит на дом, когда они нарушают правила и покидают квартиру? Им ведь тоже не выписывают штрафы, они отделываются предупреждениями. К чему такая лояльность к нарушителям во время пандемии? - пишет читатель Rus.Postimees. - Ведь это так понятно, что нарушивший раз будет делать это и потом, поскольку понимает, что ничего ему за это не будет. А, как мы знаем, для коронавируса достаточно и этого одного раза, чтобы заразить и погубить массу людей. Кто потом будет отвечать за такую халатность?»
Читатели неоднократно обращались в редакцию Rus.Postimees с вопросами или даже жалобами на излишне либеральное отношение к нарушителям карантина. Возмущение жителей Эстонии понятно: всем уже не терпится вернуться к нормальной, насколько это возможно, жизни, но препятствуют этому те самые компании, собирающиеся в привычных для них местах на гриль с пивом, кофе либо просто на разговоры, которые, по сути, можно было бы провести и без риска для себя и окружающих, в интернете.
Во многих европейских странах любителям собраться в стайки и весело провести время грозят солидные штрафы, а особо злостным нарушителям социальной дистанции и правил карантина или самоизоляции, грозит даже арест.
Не далее как на прошлой неделе в Черногории произошел случай, когда дважды нарушивший Положение о карантине получил штраф на очень крупную по меркам этой балканской страны суммы - 4500 евро. 100 штрафов в день выписывали в Грузии, Латвия назначила штраф больному коронавирусом в 1000 евро. Больше всего казну штрафами за нарушение карантина пополнила Румыния: в стране с населением в 19,5 миллиона человек было выписано более 200 тысяч штрафов на сумму около 80 миллионов евро.
Как обстоят дела в Эстонии
Самые вопиющие примеры нарушений наших граждан, конечно, пришлись на первые дни чрезвычайного положения, когда любой мало-мальски свободный участок рекреационных зон превращался в место для пикника внушительных по размерам компаний, а школьники вместо дистанционного обучения предпочли тусовки на парковках, в торговых центрах, да и просто на улице.
Сейчас таких нарушений стало, по сообщениям полиции, заметно меньше, но даже спустя полтора месяца после начала действия ограничений, не все осознают необходимость придерживаться правил.
Основное правило, которое, судя по всему, останется с нами еще на долгие годы - правило социальной дистанции "2+2". Именно на его нарушение и обращают внимание сознательные граждане.
Как же наша полиция реагирует на нарушения правил чрезвычайной ситуации?
"Полиция понимает нынешнее чрезвычайное положение как операцию по спасению жизней, - говорит Нурмели Митрахович, ведущий специалист бюро профилактики и уголовного производства Департамента полиции и погранохраны - Наша задача не наказывать, а делать все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса. Для этого мы и контролируем, как люди придерживаются объявленных правил. Наша первичная задача в этой ситуации - разъяснить и именно силой слова убедить людей, что именно для блага их здоровья необходимо придерживаться этих специальных правил".
Что предпримет полиция, если какой-то житель Эстонии не подчиняется этим правилам и силой слова его не убедишь? Ведь есть еще у нас категория граждан, считающая, что море по колено и вирус их не возьмет. "Если человек уже был предупрежден, если нарушение повторное или же человек своим поведением дает понять, что он не понимает всю серьезность распоряжений и правил, то полиция делает такому человеку предписание. Если и оно не помогает, мы уже можем начать против такого человека административное производство или же назначить штраф до 2000 евро. В отличие от некоторых стран, арест в Эстонии за нарушение правил карантина и ЧС не предусмотрен".
По словам Митрахович, количество предупреждений и предписаний, сделанных полицией все еще велико: "На прошлой неделе, к примеру, полиция проводила проверки в общественным местах с целью разъяснить важность правила 2+2 и такая работа будет продолжена впредь. По итогам рейда прошлых выходных полиция сделала предупреждения более чем 700 лицам, выписала более сотни предписаний и возбудила более 60 административных дел." Однако, как отмечает полицейский чиновник, все-таки большинство жителей страны ответственно относятся к правилам ЧС и лишний раз им их напоминать не приходится.
Молодежи - особое внимание
В полиции отмечают, что хотя коронавирус опасен для людей старшего возраста, но и молодежь должна заботиться о своем здоровье. Если в первые дни ЧС у полицейских возникали сложности с компаниями молодых людей, то сейчас, как заверила Нурмели Митрахович, большая часть молодых людей понимает важность ограничений и для чего они были введены: "Все вместе мы сможем остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни", - сказала Митрахович.
Полиция советует молодым людям искать интересные занятия дома - слушать подкасты, учить иностранный язык, общаться с членами семьи, тренироваться. Также полиция просит и родителей разъяснять молодым людям, почему сейчас не надо собираться в большие компании, уделять детям повышенное внимание, которое до коронакризиса, может, уделять и не получалось.
В заключение Митрахович отметила, что ограничения на передвижение не означают, что нельзя выходить на улицу: "Молодежи мы советуем появляться на улице с членами семьи или с домашними животными. Причем и в этом случае надо придерживаться правила 2+2. Однако, если вся семья выйдет на прогулку или же, к примеру, отец с двумя детьми, такое поведение не считается нарушением правил передвижения.