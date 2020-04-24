Граждане требуют суровых штрафов для нарушителей карантина и правила 2+2

«Почему наша полиция никак не наказывает нарушителей карантина и тех, кто нарушает правило (2+2)? К примеру, сегодня, в очередной раз читая новости о несоблюдении установленныхправил, вижу, что полиция только и делает, что предупреждает. А как насчет тех, кому полиция звонит и к кому приходит на дом, когда они нарушают правила и покидают квартиру? Им ведь тоже не выписывают штрафы, они отделываются предупреждениями. К чему такая лояльность к нарушителям во время пандемии? - пишет читатель Rus.Postimees. - Ведь это так понятно, что нарушивший раз будет делать это и потом, поскольку понимает, что ничего ему за это не будет. А, как мы знаем, для коронавируса достаточно и этого одного раза, чтобы заразить и погубить массу людей. Кто потом будет отвечать за такую халатность?»

Читатели неоднократно обращались в редакцию Rus.Postimees с вопросами или даже жалобами на излишне либеральное отношение к нарушителям карантина. Возмущение жителей Эстонии понятно: всем уже не терпится вернуться к нормальной, насколько это возможно, жизни, но препятствуют этому те самые компании, собирающиеся в привычных для них местах на гриль с пивом, кофе либо просто на разговоры, которые, по сути, можно было бы провести и без риска для себя и окружающих, в интернете.

Во многих европейских странах любителям собраться в стайки и весело провести время грозят солидные штрафы, а особо злостным нарушителям социальной дистанции и правил карантина или самоизоляции, грозит даже арест.

Не далее как на прошлой неделе в Черногории произошел случай, когда дважды нарушивший Положение о карантине получил штраф на очень крупную по меркам этой балканской страны суммы - 4500 евро. 100 штрафов в день выписывали в Грузии, Латвия назначила штраф больному коронавирусом в 1000 евро. Больше всего казну штрафами за нарушение карантина пополнила Румыния: в стране с населением в 19,5 миллиона человек было выписано более 200 тысяч штрафов на сумму около 80 миллионов евро.

Как обстоят дела в Эстонии

Самые вопиющие примеры нарушений наших граждан, конечно, пришлись на первые дни чрезвычайного положения, когда любой мало-мальски свободный участок рекреационных зон превращался в место для пикника внушительных по размерам компаний, а школьники вместо дистанционного обучения предпочли тусовки на парковках, в торговых центрах, да и просто на улице.

Сейчас таких нарушений стало, по сообщениям полиции, заметно меньше, но даже спустя полтора месяца после начала действия ограничений, не все осознают необходимость придерживаться правил.

Основное правило, которое, судя по всему, останется с нами еще на долгие годы - правило социальной дистанции "2+2". Именно на его нарушение и обращают внимание сознательные граждане.

Как же наша полиция реагирует на нарушения правил чрезвычайной ситуации?