В ресторанах и барах Таллинна прошли рейды МуПо

Цель МуПо — убедиться, что после 22.00 не происходит обслуживания клиентов, за исключением фирм, которые занимаются продажей еды с собой. Также продолжают следить за исполнением требования 2+2.

По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, ситуация в сфере общественного питания на удивление хорошая: «За все это время только некоторые отдельные бары или пабы нарушили закон и эти заведения в ходе последующих проверок уже были законопослушны. Видимо, наши проверки каждую ночь были эффективными и владельцы увеселительных заведений понимают, что и от их поведения зависит, как быстро можно будет вернуться к привычному ритму жизни».

Были некоторые проблемы с управляющими барами в Старом городе иностранцами, которые не были знакомы с подробностями требований чрезвычайного положения, но после разъяснительной работы и там ситуация была взята под контроль.