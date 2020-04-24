В ресторанах и барах Таллинна прошли рейды МуПо

МуПо уже почти месяц занимается ночными проверками баров, ресторанов и других развлекательный заведений.
Цель МуПо — убедиться, что после 22.00 не происходит обслуживания клиентов, за исключением фирм, которые занимаются продажей еды с собой. Также продолжают следить за исполнением требования 2+2.
По словам главы МуПо Айвара Тоомпере, ситуация в сфере общественного питания на удивление хорошая: «За все это время только некоторые отдельные бары или пабы нарушили закон и эти заведения в ходе последующих проверок уже были законопослушны. Видимо, наши проверки каждую ночь были эффективными и владельцы увеселительных заведений понимают, что и от их поведения зависит, как быстро можно будет вернуться к привычному ритму жизни».
Были некоторые проблемы с управляющими барами в Старом городе иностранцами, которые не были знакомы с подробностями требований чрезвычайного положения, но после разъяснительной работы и там ситуация была взята под контроль.
«Также есть такие владельцы баров, которые звонят нам и спрашивают совета или просят уточнить некоторые детали. Призываем при необходимости звонить нам и советоваться. Только недавно был один звонок из кальянной, при решении проблемы и мы стали умнее. Иногда формулировка закона сложна и требует двусторонней дискуссии, чтобы найти правильный ответ. Есть нюансы, которые мы не знаем об их деятельности, и у них, в свою очередь, есть детали, которые требуют уточнения. Но в целом мы можем только похвалить руководителей и сотрудников развлекательных заведений!» - сказал Тоомпере.