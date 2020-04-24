Большой анализ рынка недвижимости Эстонии в начале вспышки пандемии

Цены как на вторичном рынке, так и на рынке новой застройки еще не упали, первые нервные движения, вероятно, будут совершаться людьми, которые уже заключили обязательственно-правовой договор с недвижимостью в новостройке, на которых все больше будет давить обязанность продать текущий дом. Застройщики с высокой долей долговых обязательств могут столкнуться с большими трудностями, в то время как компании, основывающиеся на самофинансировании, обладают большей гибкостью. По словам маклеров, более здоровая активность наблюдается в сельской местности, хотя сегодня еще рано говорить о том, вызовет ли кризис этого года волну переезда из города в деревню: первые корректировки цен мы увидим через несколько месяцев.

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Тарту

Март был также активным и в Тарту, где было заключено 147 сделок. По сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев количество сделок уменьшилось более чем на 30, а по сравнению с показателем марта прошлого года — почти на 20 сделок. Медианная цена сделок в Тарту составила 1476 евро/м2 и была почти на 20 евро/м2 выше, чем в среднем за предыдущие 12 месяцев, оставаясь на уровне предыдущих периодов. Как и в Таллинне, количество предложений аренды в Тарту увеличилось, но активность на рынке аренды и продажи низкая.

Также как и в Таллинне, кризис сильнее ударил по людям, которые купили квартиру в новостройке на растущем рынке, но вынуждены продавать старую квартиру на снижающемся рынке, и следующие несколько месяцев, вероятно, приведут к продаже других домов и дач, чтобы сохранить финансовый буфер в трудные времена.

ФОТО: Uus Maa

Пярну

По словам маклеров, плачевные настроения возникли также и в Пярну, хотя показатели за март в летней столице все еще были хорошими. В марте было заключено 85 сделок, что на 7 больше, чем в среднем за предыдущие 12 месяцев, а также больше, чем в январе или феврале. Медианная цена сделок была даже самой высокой за всю историю — 1412 евро/м2, что на 13 % превышает средний показатель предыдущих 12 месяцев. Но в ближайшие месяцы в Пярну наступят трудные времена, так как сильно ориентированная на обслуживание экономика и краткосрочная аренда будут подвержены сильному стрессу.

ФОТО: Uus Maa

Нарва

Нарвский рынок в марте был активен, было заключено 74 сделки купли-продажи, что на 11 сделок больше, чем в среднем за предыдущие 12 месяцев. Медианная цена сделок в Нарве также была выше, чем в среднем за предыдущие 12 месяцев — 413 евро/м2 или на 16 евро/м2 больше, что в абсолютном выражении является незначительным показателем. Одним из возможных объяснений активности нарвского рынка в марте было, помимо заключенных ранее соглашений, также потребление местных средств массовой информации, поэтому возможные последствия этого вируса были осознаны чуть позже, чем в большей части Эстонии. Цены в Ида-Вирумаа, которые вместе с Валгамаа являются самыми низкими в Эстонии, вероятно, будут иметь наименьшее снижение в абсолютном выражении, но, по словам маклеров, при развитии кризиса падение цен может составить до 20 %.