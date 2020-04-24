Эмерит-профессор: изменившееся ближайшее будущее

Все очень ждут смягчения связанных с кризисом ограничений. Но все больше укрепляется убежденность в том, что вирус пришел, чтобы остаться, что нам придется научиться с ним жить, обратив внимание и на позитивные стороны этого кризиса, пишет в Postimees эмерит-профессор математики Тартуского университета Эне-Маргит Тийт.
Как изменится жизнь в Эстонии в ближайшем будущем? Задавая такой вопрос, мы надеемся на то, что кризис, в том числе опасная ситуация, которая требует быстрых изменений, и для устранения и смягчения влияния которой применяются очень большие силы, скоро пройдет. Пройдет ли? Вызванный пандемией коронавируса кризис здравоохранения повлиял на возникновение экономического кризиса. Конца медицинского кризиса не видно, а потому задержаться может и экономический кризис. Никуда не делся и климатический кризис, хотя некоторые показатели загрязнения за время пандемии сократились. Более того, нанесенный человеком вред окружающей среде считается одной из возможных причин коронапандемии.
Кризисы и впредь будут сопровождать нашу жизнь, нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем они исчезнут. Есть опасения, что та беспечная и «красивая» жизнь осталась в прошлом. Мир меняется: конечно, и будущая жизнь заслуживает того, чтобы жить, но нам нужно научиться вести себя по-новому, и новым образом оценивать разные вещи.
Все очень ждут смягчения государственных ограничений, связанных с кризисом. Однако это не означает, что медицинский кризис преодолен. Все сильнее увеличивается убежденность в том, что вирус SARS-CoV-2 пришел, чтобы остаться, что нам придется научиться с ним жить.
Единственное, что позволяет совершенно спокойно сосуществовать с вирусом, это – иммунизация, то есть возникший естественным путем коллективный иммунитет. Несколько поколений назад так начали жить с корью и ветрянкой. Почти все дети переболели этими болезнями или в дошкольном возрасте, или в начальных классах и в большинстве своем продолжили жить дальше. Но не все болезни настолько доброжелательны, например, дифтерия унесла жизни многих детей, и ее ограничивали жестким карантином до тех пор, пока не возникла возможность вакцинации. Если думать о Covid-19, в случае которого смертность по некоторым оценкам составляет два процента, и в случае которого прежнего иммунитета ни у кого возникнуть не могло, возникновение коллективного иммунитета означает, что мы должны пожертвовать двумя процентами населения.
Может быть, это не такая высокая цена: жертвами, главным образом, станут пожилые люди, которые и так являются обузой для общества? Я все же надеюсь на то, что так цинично наше общество сейчас не рассуждает. Ясно и то, что абсолютная изоляция пожилых людей для их же спасения не работает. Полная изоляция – это же, по сути, тюрьма, и этого мы никак не заслужили. Большая надежда все же на ученых, которые по всему миру, в том числе, и в Эстонии, работают над созданием вакцины и профилактических мер. До тех же пор нам придется жить и дальше в нынешней ситуации как можно разумнее, заботясь о себе и других, и видеть в кризисе и позитивные стороны, а также вызовы для умных, но пока еще мало примененных людей.
Конечно, к числу позитивных влияний кризиса относится большее внимание к гигиене: надеемся, что частое и более тщательное мытье рук сохранится и в будущем, несмотря на смягчение кризисных требований. Давайте помнить о том, что за последние два десятка лет продолжительность жизни увеличилась в результате того, что начали мыть руки, поэтому значение гигиены для сохранения здоровья крайне велико.
Конечно, позитивен и опыт обучения дистанции, значение которого со временем, безусловно, сократится, но который останется как альтернативная возможность. К этому должна добавиться услуга виртуальной помощи, которая несколько смягчила нагрузку на родителей при домашнем обучении и обеспокоенность за дальнейшее развитие детей. Кроме того, это дало возможность для действий людям, которые ищут применения. Ясно эта услуга станет особенно актуальной для школьных учителей, а также для тех, кто готовит государственные и вступительные экзамены.
Также, вероятнее всего, в будущем значительно больше совещаний и конференций будут проходить виртуально. В действительности это намного удобнее. И хотя сопровождающие конференции поездки добавляют переживаний, общение с коллегами в конторе и домашнем офисе намного экономичнее как по времени, так и в плане иных ресурсов. В результате этого увеличится и ценность встреч с глазу на глаз (когда они вновь станут возможными).
Конечно, альтернативной возможностью станут виртуальные концерты и другие мероприятия, на фоне которых опять же увеличится ценность настоящих концертов и мероприятий с походом на место.
Очень симпатичным кажется и восстановление ценности сельской жизни Эстонии. Кто-то из матерей и отцов понял, что интереснее провести каникулы с детьми на даче или открывая окружающую природу, чем ехать за границу на горнолыжный или пляжный курорт. Конечно, не будет так, как предсказывал кто-то, что все мы уедем в деревню и начнем выращивать картошку. Но сельская жизнь как альтернатива многочисленным и плотным контактам между людьми во время вспышек заболеваний, конечно, является ценной возможностью. Добавлю еще одно замечание: некоторые селяне всегда считали, что красавицы с нарощенными ногтями и на шпильках не годятся для сельской работы. Не стоит недооценивать трудолюбивых эстонских женщин (и мужчин), которые при необходимости могут научиться любой работе и приспособить к любой работе свою внешность.
Да и в городах сельская жизнь в горшках опять вошла в моду. Конечно, проще и безопаснее срезать лист салата и пучок укропа со своей балконной грядки, чем идти за ними в супермаркет. Но тут снова есть оно место, которое требует умного решения: как продавцы растений, так и покупатели очень ждут открытия рынков и ярмарок, что пока не происходит. Явно нужно проложить путь между продавцами и покупателями растений. Причем и там, и там большая часть входит в группы риска – это пожилые люди, которые не являются активными пользователями виртуальной реальности. Решением могла бы стать э-торговля, но растение является такой требовательной статьей поставки, что его не хотят доставлять покупателю даже крупные садоводческие магазины. Тут явно нужна какая-то услуга такси для растений, которые доставляли бы растения томатов и цветов в целости и сохранности до покупателей. Как это организовать, опять же является орешком, который могут расколоть люди, ищущие новые возможности.
Так что же означает жизнь с вирусом? Когда государственные ограничения будут сняты, это будет означать личную ответственность каждого человека за смертность. Причем ответственность как за свое собственное здоровье, так и за здоровье других.
Конечно, одним из самых эффективных средств является применение требования 2+2. Мне видится, что для эстонцев это не так сложно, как для представителей других национальностей. Обнимать или целовать здороваясь, не входит в число наших национальных традиций, в последнее время это появилось скорее под влиянием других европейских стран. От близкого нахождения скорее воздерживаются: эстонцы смеются, что в автобусе они скорее сядут подальше от людей, чем рядом с ними. Также сидят в ресторанах и кафе за удаленным от людей столиком и не торопятся заводить знакомства с чужаками. Это помогло нам проще адаптироваться в опасной ситуации.
Людям, которые всерьез стараются придерживаться правила 2+2, могло бы помочь приложение, которое писком давало бы знать, если человек в значении этого правила слишком близко подошел к другим. Я считаю, что от этого было бы не меньше эффекта, чем от сообщающего об опасности заражения приложения и, конечно, оно подошло бы нам больше, чем приложение, которое «жалуется» о нарушении режима полиции или самоуправлению.
Отказ от ограничений на передвижение не окажет большого влияния на большую часть нашего населения. Движение на улицах и шоссе в маленьких негусто заселенных городах Эстонии да и в окрестностях крупных городов всегда было возможно без соприкосновения с другими людьми. То же в действительности возможно и в магазинах: в Эстонии же магазины достаточно просторные (торговых площадей на душу населения очень много), и в них можно перемещаться так, чтобы соблюдать необходимую дистанцию.
Несколько сложнее ситуация с праздниками. С точки зрения заражения различные праздники очень опасны, но, конечно, какие-то праздники необходимы. Одним из них является школьный выпускной. Отменять их бессердечно по отношению к выпускникам. В то же время, неразумно собирать молодежь и родителей, чтобы в переполненной школе раздать свидетельства и вирусы. Организация выпускного бала – это место для фантазии. Конечно, нужны торжественность, музыка и приветственные речи, как и личное признание каждого выпускника. Это должно происходить при помощи какого-то виртуального канала общения, причем у каждого выпускника должна быть возможность пусть и на мгновение просиять для других в новом выпускном платье, или с другой праздничной внешностью.
Возник вопрос и об Ивановой ночи. Естественно, она никуда не денется, но по этому случаю явно не станут устраивать массовых мероприятий. Летние садовые или гриль-вечеринки на свежем воздухе в компании ближайших родственников и при соблюдении правила 2+2 могли бы стать первым совместным времяпрепровождением, которое вернется в нашу жизнь после виртуальных дней рождения и дегустации вин, которые уже нашли в ней свое место.