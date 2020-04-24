Эмерит-профессор: изменившееся ближайшее будущее

Конечно, к числу позитивных влияний кризиса относится большее внимание к гигиене: надеемся, что частое и более тщательное мытье рук сохранится и в будущем, несмотря на смягчение кризисных требований. Давайте помнить о том, что за последние два десятка лет продолжительность жизни увеличилась в результате того, что начали мыть руки, поэтому значение гигиены для сохранения здоровья крайне велико.

Конечно, позитивен и опыт обучения дистанции, значение которого со временем, безусловно, сократится, но который останется как альтернативная возможность. К этому должна добавиться услуга виртуальной помощи, которая несколько смягчила нагрузку на родителей при домашнем обучении и обеспокоенность за дальнейшее развитие детей. Кроме того, это дало возможность для действий людям, которые ищут применения. Ясно эта услуга станет особенно актуальной для школьных учителей, а также для тех, кто готовит государственные и вступительные экзамены.

Также, вероятнее всего, в будущем значительно больше совещаний и конференций будут проходить виртуально. В действительности это намного удобнее. И хотя сопровождающие конференции поездки добавляют переживаний, общение с коллегами в конторе и домашнем офисе намного экономичнее как по времени, так и в плане иных ресурсов. В результате этого увеличится и ценность встреч с глазу на глаз (когда они вновь станут возможными).

Конечно, альтернативной возможностью станут виртуальные концерты и другие мероприятия, на фоне которых опять же увеличится ценность настоящих концертов и мероприятий с походом на место.

Очень симпатичным кажется и восстановление ценности сельской жизни Эстонии. Кто-то из матерей и отцов понял, что интереснее провести каникулы с детьми на даче или открывая окружающую природу, чем ехать за границу на горнолыжный или пляжный курорт. Конечно, не будет так, как предсказывал кто-то, что все мы уедем в деревню и начнем выращивать картошку. Но сельская жизнь как альтернатива многочисленным и плотным контактам между людьми во время вспышек заболеваний, конечно, является ценной возможностью. Добавлю еще одно замечание: некоторые селяне всегда считали, что красавицы с нарощенными ногтями и на шпильках не годятся для сельской работы. Не стоит недооценивать трудолюбивых эстонских женщин (и мужчин), которые при необходимости могут научиться любой работе и приспособить к любой работе свою внешность.