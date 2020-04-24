Профессор-эмеритус: изменившееся ближайшее будущее

Как изменится жизнь в Эстонии в ближайшем будущем? Задавая такой вопрос, мы надеемся на то, что кризис, в том числе опасная ситуация, которая требует быстрых изменений, и для устранения и смягчения влияния которой предпринимаются очень большие усилия, скоро пройдет. Пройдет ли? Вызванный пандемией коронавируса кризис здравоохранения повлек за собой возникновение экономического кризиса. Конца медицинского кризиса не видно, поэтому задержаться может и экономический. Никуда не делся и климатический кризис, хотя некоторые показатели загрязнения за время пандемии сократились. Более того, нанесенный человеком вред окружающей среде считается одной из возможных причин коронапандемии.

Кризисы и впредь будут сопровождать нашу жизнь, нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем они исчезнут. Есть опасения, что беспечная и «красивая» жизнь осталась в прошлом. Мир меняется: конечно, и будущая жизнь заслуживает того, чтобы жить, но нам нужно научиться вести себя по-новому, и новым образом оценивать разные вещи.

Все очень ждут смягчения государственных ограничений, однако это не означает, что медицинский кризис преодолен. Все сильнее увеличивается убежденность в том, что вирус SARS-CoV-2 пришел, чтобы остаться, что нам придется научиться с ним жить.

Единственное, что позволяет совершенно спокойно сосуществовать с вирусом, это – иммунизация, то есть возникший естественным путем коллективный иммунитет. Несколько поколений назад так начали жить с корью и ветрянкой. Почти все дети переболели этими болезнями или в дошкольном возрасте, или в начальных классах и в большинстве своем продолжили жить дальше. Но не все болезни настолько "дружелюбны", например, дифтерия унесла жизни многих детей, и ее ограничивали жестким карантином до тех пор, пока не возникла возможность вакцинации. Если думать о Covid-19, в случае которого смертность, по некоторым оценкам, составляет два процента, и в случае которого иммунитета ни у кого еще появиться не могло, возникновении коллективного иммунитета означает, что мы должны пожертвовать двумя процентами населения.

Может быть, это не такая высокая цена, поскольку жертвами, главным образом, станут пожилые люди, которые и так являются обузой для общества? Я все же надеюсь на то, что так цинично наше общество сейчас не рассуждает. Ясно и то, что абсолютная изоляция пожилых людей для их же спасения не работает. Полная изоляция – это по сути тюрьма, которой мы никак не заслужили. Большая надежда все же на ученых, которые по всему миру, в том числе, и в Эстонии, работают над созданием вакцины и профилактических мер. А пока нам придется жить как можно разумнее, заботясь о себе и других, и видеть в кризисе и положительные стороны, а также вызовы для умных людей, способности которых пока что используются мало.