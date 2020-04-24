Чехия первой в ЕС открывает границы после карантина

«Чешский кабинет [министров] снял запрет на выезд граждан за границу по причинам, не связанным с работой, после улучшения ситуации», - сообщает 24 апреля издание Prague Morning со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.

В Чехию разрешили въезжать и иностранцам. Пока это касается только граждан ЕС и студентов чешских вузов. При этом к списку документов для пересечения границы добавился и тест на коронавирус, который должен быть сдан не позднее чем за 4 дня до поездки. Жителям Чехии также разрешили собираться в группы по 10 человек.

Власти с 16 марта закрыли границы страны на выезд и на въезд, а также ввели карантин. Покидать свой дом можно было только для походов в магазин, аптеку или на работу.

В Чехии выявили 7188 случаев COVID-2019. Вчера 23 апреля в стране было зафиксировано всего 55 заболевших коронавирусом.