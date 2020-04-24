Сборная России на Олимпиаде в Пекине сыграет с чехами и швейцарцами

Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Еще один участник квартета определится в квалификации.
В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.
Состав групп определен по мировому рейтингу, топ-10 которого выглядит следующим образом:
1. Канада - 3470,
2. Россия - 3400,
3. Финляндия - 3345,
4. Швеция - 3325,
5. Чехия - 3200,
6. США - 3140,
7. Германия - 3090,
8. Швейцария - 3060,
9. Словакия - 2835,
10. Латвия - 2810.
Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. На Играх 2018 года в Пхенчхане россияне победили в финальном матче турнира в овертайме команду Германии (4:3).