Пт, 24.04.2020
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Сборная России на Олимпиаде в Пекине сыграет с чехами и швейцарцами

Российские хоккеисты в Минске.

ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Сборная России по хоккею сыграет в одной группе с командами Чехии и Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B. Еще один участник квартета определится в квалификации.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. Квартет C составят сборные Финляндии, Швеции и две команды, прошедшие квалификационный турнир.

Состав групп определен по мировому рейтингу, топ-10 которого выглядит следующим образом:

1. Канада - 3470,

2. Россия - 3400,

3. Финляндия - 3345,

4. Швеция - 3325,

5. Чехия - 3200,

6. США - 3140,

7. Германия - 3090,

8. Швейцария - 3060,

9. Словакия - 2835,

10. Латвия - 2810.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. На Играх 2018 года в Пхенчхане россияне победили в финальном матче турнира в овертайме команду Германии (4:3).

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