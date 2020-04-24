Молодежная программа STEP обращается к работодателям за помощью

В условиях особого положения во много раз возросла ценность взаимопомощи, и команда STEP по случаю дня рождения предлагает получать и делать друг другу подарки, от которых выигрывает каждый из нас.

Предприниматели могут сообщать о своей готовности принять молодежь на работу, предоставив возможность показать свои сильные стороны. Молодые люди могут подарить работодателям свое трудолюбие, навыки, исполнительность и готовность учиться. Государство совместно с Эстонской кассой по безработице, в свою очередь, дарит трудоустроившим предпринимателям налоговые льготы и бонусы. А команда STEP дарит опыт и экспертные знания, чтобы поддержать всех участников процесса. Кроме этого, STEP бесплатно проводит интересные обучения для предпринимателей и поддерживающих молодежь консультантов.

Программа STEP создана для того, чтобы помочь в трудоустройстве молодых людей с правонарушениями в возрасте 15-26 лет в Таллинне и Харьюмаа, которые не учатся и не работают. Сейчас сеть партнеров STEP объединяет более 170 работодателей, но в кризисное время поиск рабочих мест стал намного сложнее из-за сокращение и банкротства предприятий. STEP призывает к сотрудничеству молодежь, работодателей и всех, кто хочет внести свой вклад и помочь молодым людям.

Программа является для молодежи добровольной, т.е. в ней участвуют лишь те молодые люди, которые действительно мотивированы работать честно и качественно, но встречаются с трудностями в трудоустройстве. Программа STEP – это посредник между совершившими правонарушения молодыми людьми и работодателями. Как правило, совершенные правонарушения носят административный характер, у молодежи STEP нет наркотической или алкогольной зависимости.

Возврат 50% от расходов на зарплату

В связи с тем, что Эстонская касса по безработице поддерживает предприятия, программа STEP напоминает, что предприятия, которые принимают на работу молодых людей в возрасте 13-16 лет, получают назад 30% от выплаченной заработной платы. Если же на работу с частичной занятостью принят зарегистрированный в кассе по безработице молодой человек в возрасте до 29 лет, работодатель в течение первого года получает назад 50% от выплаченного оклада (Подробнее: www.tootukassa.ee).

«Зачастую совершившие правонарушения молодые люди в прошлом хорошо учились и подавали большие надежды. Им не повезло попасть в плохую кампанию, что привело их к правонарушениям, а когда они одумались и решили вернуться к законопослушному образу жизни, стало ясно, что трудоустройство затруднительно, т.к. работодатели обычно проверяют прошлое кандидатов на работу. Таким образом, в нынешнее нестабильное время особенно важно протянуть им руку помощи, и таким образом не только дать путевку в жизнь, но и испытать радость от доброго поступка», - поясняет директор по развитию программы STEP Лийз Сеэме.

Как работает программа?

Программа STEP действует в Харьюмаа (в т.ч. в Таллинне) и направлена на молодежь с правонарушениями. Молодые люди, которые не учатся и не работают, могут рассчитывать на помощь и поддержку на всей территории Харьюмаа. Для того, чтобы стать участником программы, нужно заполнить анкету на сайте www.step.ee на русском или эстонском языках. Далее с кадидатом свяжется консультант и исходя из возможностей работодателей в сети STEP предложит варианты работы.

Общую информацию об обучениях для работодателей, менторов и консультантов программы STEP можно получить на сайте www.step.ee, а также написав на и-мейл programm@step.ee или по телефону 53 434 741. В случае, если молодые люди не совершали в прошлом правонарушения, но ищут работу или помощь в обучении, следует обратиться в программу Hoog Sisse (hoogsisse@tallinnlv.ee).