Можно ли съесть коронавирус или принести его домой на обуви? Эстонский профессор развенчивает мифы

Профессор медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар сказала в интервью Sakala, что коронавирус распространяется главным образом через тесный контакт между людьми путем капельной инфекции, а на поверхностях у него нет сил долго продержаться.
-Ирья Лутсар, насколько хороши «летательные способности» коронавируса? Говорят, что в комнате, то есть в состоянии безветрия он не может улететь дальше двух метров. Но предположим, что зараженный человек из окна девятого этажа многоквартирного дома дышит свежим воздухом и из него вылетает вирус. На улице в это время дует заметно сильный ветер, десять метров в секунду. Как далеко в этом случае вирус сможет перенестись? На сотню метров?
- Таким способом передвижение коронавируса на сто или более метров является теоретической возможностью. Но коронавирус сам летать не может. Как далеко доберется вирус, зависит от силы, которая его поддерживает. Во время разговора, кашля или чихания вирус отправляется в путь через капли и все зависит от того, как далеко капли переместятся.
Коронавирус в основном передается непосредственно от человека человеку путем капельной инфекции. Эта болезнь, которая в первую очередь распространяется в семьях, компаниях и в других группах, где люди между собой тесно общаются. Вирус не может размножаться вне человеческого организма. Были проведены лабораторные испытания, что в очень разреженном воздухе вирус может витать несколько часов. Но как происходит в реальной жизни, я не могу прокомментировать.
- Я правильно понимаю, что для того, чтобы заболеть, человек должен вдохнуть определенное количество вируса, и если в дыхательные пути попадает только один вирус, ничего не происходит?
- Да. С одним единственным вирусом иммунная система организма очень быстро справится.
- Насколько прилипчивый коронавирус? Когда вирус попадает на поверхность, прилипает ли он к ней, как клей, или он очень слабо привязывается и вновь улетает с каждым слабым потоком воздуха?
- Вирусы не похожи на стеклянные шарики, которые катаются по поверхности. Вирус прячется в капле и если капля с какой-то поверхности переносится дальше, вирус уходит вместе с ней.
Коронавирус чувствителен к сушке, низким и очень высоким температурам. Когда капля высыхает, вирус также уничтожается.
- Как коронавирус попадает в организм — только при его вдыхании? А через слизистую оболочку глаза?
- Главным образом через дыхательные пути, но было обнаружено, что коронавирус также может проникать в организм человека через слизистые оболочки глаза. У людей есть привычка дотрагиваться до лица руками, поэтому рекомендуется часто мыть руки, чтобы мы не заразились вирусом, попавшим на наши руки.
- Что будет, если я «съем» коронавирус?
- Коронавирус не устоит в желудочно-кишечном тракте, это не подходящая для него среда. Если кто-то «съедает» коронавирус, вирус умирает. Клетки, которые инфицирует коронавирус, находятся в легких. Но РНК коронавируса была обнаружена в желудочно-кишечном тракте (РНК представляет собой рибонуклеиновую кислоту, или молекулу, несущую наследственную информацию — прим.ред.).
-Можно ли сломать, то есть раздавить коронавирус? Если автомобили переезжают вирус или люди растаптывают его, раздавится ли он? Или это невозможно, и вирус просто передается таким образом?
- Коронавирус очень маленький, диаметром от 60 до 80 нанометров. Нельзя сказать, что его нельзя сломать, но он уничтожается все-таки по причине, что он высыхает на поверхности вне человеческого организма, в том числе и на улице. Теоретически, можно принести вирус на подошвах обуви домой в коридор, но таким образом болезнь все-таки не передается людям.
- Как внешние условия влияют на коронавирус, который приземлился на поверхности?
- Коронавирус живет в дыхательных путях человека, обычно температура там 34 градуса, и, похоже, она для него подходит. На открытом воздухе коронавирус не любит высокие или низкие температуры или солнце, которое сушит капли, а вместе с ними и вирус.
Влажный воздух должен лучше подходить коронавирусу. В то же время в Италии и Испании долгое время была прекрасная погода, но коронавирус все еще циркулирует.
- Как долго он может жить в чужой среде, то есть на разных поверхностях, и быть опасным для человека?
- Различные исследования показали, что коронавирус может сохраняться на поверхности в течение двух-трех суток. Отдельный вопрос заключается в том, способен ли вирус, который так долго оставался на поверхности, заразить человека. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что коронавирус распространяется главным образом от одного человека к другому, когда зараженный человек говорит, кашляет, возможно, и просто дышит.
- По состоянию на утром четверга, в Эстонии было проведено 45 181 тест на коронавирус, из которых 1592, то есть 3,5 процента были положительными. У страха глаза велики, или какая может быть проблема у большинства людей, которые прошли тестирование и у которых не было обнаружено коронавируса?
- У нас много тестируют людей без симптомов, например, медицинских работников и других работников передовой, жильцов домов призрения.
Люди, симптомы которых указывают на коронавирус, могут на самом деле иметь другое заболевание. Кашель, насморк и температуру вызывают многие другие вирусы. В завершающемся сезоне у нас было мало случаев гриппа.
Раньше люди не ходили с каждым небольшим насморком и кашлем тестироваться, теперь стали более боязливыми и подозревают коронавирус.
- Как долго, по вашему мнению, будет правильно каждый день считать зараженных коронавирусом? В сезон гриппа Департамент здоровья передает информацию на своей странице обычно раз в неделю и СМИ относится к распространению этой информации довольно равнодушно. Мы должны продолжать вести счет коронавирусных больных пока показатель не упадет до нуля?
- Это очень хороший вопрос. В случае других заболеваний, мы не считаем каждый день число зараженных людей, но весь мир в настоящее время панически считает число зараженных коронавирусом. Может быть, этого больше не будут делать, когда чрезвычайное положение в странах будет снято и границы снова откроют.
Пересчет всех заболевших коронавирусом, конечно, зависит от того, как делают тесты. Иногда я вижу, что наши показатели больше, чем в Бангладеше. Но понятно, что в Бангладеше нет таких возможностей для тестирования, как у нас в Эстонии.
Что нам каждый день делать с этими цифрами? Сейчас другое дело, у нас чрезвычайное положение и знание числа зараженных помогает предсказать, как справляется наша медицинская система. Пока хорошо справлялась.
- Насколько вероятно, что новый коронавирус исчезнет из мира или останется все-таки с нами навсегда?
- Например, SARS-1 исчез, но почему и как, никто не может сказать. Но SARS-1 так широко не распространился и пандемии не вызвал. Многие думают, что новый коронавирус больше не пропадет, поскольтку он слишком распространен по всему миру.
На данный момент неизвестно ни одной страны в мире, где бы возник коллективный иммунитет. Также нет информации, сколько людей должно переболеть вирусом, чтобы возник коллективный иммунитет.
- Как вообще возник новый вирус?
- Вирусы быстро размножаются и мутируют. Хотя не все мутации являются жизнеспособными, время от времени для них возникают подходящие возможности, и, таким образом, в конечном итоге рождаются новые вирусы. Распространяясь на новые живые существа, также вирус получает новые возможности. Он не хочет, чтобы организм хозяина умер, поскольку без хозяина-носителя вирус не может размножаться.
Вирус животных обычно не заразен для человека, потому что он не может связаться с клетками человека. Но в ходе мутаций возникают новые вирусы, которые могут передаваться людям.
- Коронавирус, который в настоящее время нас мучает, развивался в одном конкретном месте, то есть в организме хозяина, или это случайно могло произойти в нескольких местах одновременно?
- Известно, что вирус происходит от китайских летучих мышей. Вопрос в том, развивался он изначально только в одной конкретной летучей мыши. После промежуточного хозяина, которым считается панголин (из отряда плацентарных млекопитающих — прим.ред.), вирус распространился на людей. Затем прошло какое-то время, когда вирус начал распространяться от человека к человеку.
-Что вы думаете об утверждении, что коронавирус создан человеком? Насколько сложно или легко людям создать такой вирус или еще более страшный вирус?
-Многие научные статьи опровергают утверждение о том, что коронавирус создан человеком. В принципе, было бы возможно создать такой вирус в лабораториях, но я не могу это комментировать.
- Небольшая часть людей устойчива к вирусу ВИЧ, который вызывает СПИД, поскольку у них нет подходящего рецептора в организме, чтобы он мог закрепиться. Может ли быть так, что некоторые люди также невосприимчивы к коронавирусу и просто не заболеют?
- Я не могу этого утверждать, но не могу и исключить это. Другая тема те люди, которые болеют коронавирусом без симптомов. У нас в Эстонии также есть семьи, некоторые члены которых кажутся на первый взгляд здоровыми.
Исторически в мире не было ни одного заболевания, которое убило бы все человечество. Даже при самых серьезных заболеваниях всегда есть те, кто не заражается. Но в чем причина этого, я не знаю.