Можно ли съесть коронавирус или принести его домой на обуви? Эстонский профессор развенчивает мифы

- Коронавирус очень маленький, диаметром от 60 до 80 нанометров. Нельзя сказать, что его нельзя сломать, но он уничтожается все-таки по причине, что он высыхает на поверхности вне человеческого организма, в том числе и на улице. Теоретически, можно принести вирус на подошвах обуви домой в коридор, но таким образом болезнь все-таки не передается людям.

- Как внешние условия влияют на коронавирус, который приземлился на поверхности?

- Коронавирус живет в дыхательных путях человека, обычно температура там 34 градуса, и, похоже, она для него подходит. На открытом воздухе коронавирус не любит высокие или низкие температуры или солнце, которое сушит капли, а вместе с ними и вирус.

Влажный воздух должен лучше подходить коронавирусу. В то же время в Италии и Испании долгое время была прекрасная погода, но коронавирус все еще циркулирует.

- Как долго он может жить в чужой среде, то есть на разных поверхностях, и быть опасным для человека?

- Различные исследования показали, что коронавирус может сохраняться на поверхности в течение двух-трех суток. Отдельный вопрос заключается в том, способен ли вирус, который так долго оставался на поверхности, заразить человека. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что коронавирус распространяется главным образом от одного человека к другому, когда зараженный человек говорит, кашляет, возможно, и просто дышит.

- По состоянию на утром четверга, в Эстонии было проведено 45 181 тест на коронавирус, из которых 1592, то есть 3,5 процента были положительными. У страха глаза велики, или какая может быть проблема у большинства людей, которые прошли тестирование и у которых не было обнаружено коронавируса?

- У нас много тестируют людей без симптомов, например, медицинских работников и других работников передовой, жильцов домов призрения.

Люди, симптомы которых указывают на коронавирус, могут на самом деле иметь другое заболевание. Кашель, насморк и температуру вызывают многие другие вирусы. В завершающемся сезоне у нас было мало случаев гриппа.

Раньше люди не ходили с каждым небольшим насморком и кашлем тестироваться, теперь стали более боязливыми и подозревают коронавирус.

- Как долго, по вашему мнению, будет правильно каждый день считать зараженных коронавирусом? В сезон гриппа Департамент здоровья передает информацию на своей странице обычно раз в неделю и СМИ относится к распространению этой информации довольно равнодушно. Мы должны продолжать вести счет коронавирусных больных пока показатель не упадет до нуля?

- Это очень хороший вопрос. В случае других заболеваний, мы не считаем каждый день число зараженных людей, но весь мир в настоящее время панически считает число зараженных коронавирусом. Может быть, этого больше не будут делать, когда чрезвычайное положение в странах будет снято и границы снова откроют.