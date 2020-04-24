Латвийская прокуратура требует посадить Олега Осиновского в тюрьму на четыре года

Прокуратура Латвии выступила с обвинением против бывшего главы правления Latvijas Dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского. Их обвиняют во взяточничестве и требуют применить наказание в виде лишения свободы на четыре года.
В отношении Магониса прокуратура запрашивает и конфискацию имущества, а также запрет в течение пяти лет занимать должность члена правления в государственных и муниципальных предприятиях, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Относительно Осиновского у прокуратуры нет дополнительных требований.
Прокуратура просит признать изъятые при задержании Магониса и Островского 499 500 евро преступно нажитыми, и конфисковать их в пользу государства.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что Магонис утверждает, что получил почти 500 тыс. евро от эстонского предпринимателя Олега Осиновского не в качестве взятки, а в качестве вознаграждения за частное лоббирование его интересов в "Российские железные дороги" для того, чтобы правление РЖД произвело закупку у принадлежащего Осиновскому предприятия "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (DLRR).
Согласно обвинению, летом 2015 года Осиновский передал Магонису взятку в размере около 500 тыс евро в связи с многомиллионной закупкой - приобретением через дочернее предприятие LDz ritošā sastāva serviss у принадлежащей Осиновскому компании Skinest Rail старых дизельных локомотивов. Обвиняемые свою вину не признают.