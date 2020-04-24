В Эстонии из-за коронавируса может подорожать стоматология

Комбинезон, хирургическая шапочка, бахилы, халат и козырек для защиты лица — это те дополнительные средства защиты, которые, по словам руководителя Вильяндиской стоматологической клиники Крис Аллик, в настоящий момент необходимы для оказания стоматологических услуг. На консультациях Больничной кассы было озвучено, что на обслуживание одного клиента из-за необходимого защитного снаряжение потребуется на 41 евро больше, чем в докризисные времена.

Крис Аллик согласен с расчетами Больничной кассы и поясняет, что средства индивидуальной защиты должны носить врач, его ассистент и другие сотрудники больницы, например, администратор.

Новая реальность

До сих пор расходы на приобретение средств индивидуальной защиты клиника покрывала сама.

По словам главного специалиста по связям с общественностью и профилактике здоровья Больничной кассы Вивики Тамра, во время чрезвычайного положения Больничная касса планирует компенсировать дополнительные расходы своим договорным партнерам за детскую стоматологию, финансируемые Больничной кассой ортодонтические услуги, неотложную помощь и лечение зубов инвалидам. По слова Тамра, пока неизвестно, будет ли Больничная касса доплачивать за дополнительные средства индивидуальное защиты после окончания чрезвычайного положения. «Послекризисные условия пока неясны, поскольку они зависят от многих обстоятельств», - заявила она.

На вопрос, на протяжении какого времени стоматологическая клиника считает необходимым использовать защитное снаряжение, Крис Аллик не смог ответить: «Обязательно во время чрезвычайного положения, так как есть риск заразиться. В то же время это может стать новой реальностью».

Пострадают клиенты

В таком случае Аллик надеется, что Больничная касса примет во внимание увеличившиеся расходы на средства индивидуальной защиты и клинике не придется тратить такие неподъемные суммы. Президент Эстонского союза стоматологов Пирет Вяли сказала в интервью Äripäev, что пациент может стать тем, кто возьмет на себя оплату 41 евро.

После приостановления планового лечения неотложную помощь в Вильянди оказывают Dentes A&E и Вильяндиская стоматологическая клиника. По словам Криса Аллика, в течение месяца клиенты звонят и приходят каждый день. «Просто так люди не звонят, беспокоят, когда действительно уже плохо», - отметил Аллик, добавив, что более половины из них нуждаются в неотложной помощи.

Процедуры, которые приходилось выполнять, в основном были следующими: удаление зубов, вскрытие абсцесса, починка протеза и установление временной пломбы.

Средствами индивидуальной защиты Вильяндиской стоматологической клинике кое-как удалось запастись. В ближайшее время для работы должно хватить медицинских масок FFP2 и FFP3, но беспокойство вызывает количество халатов и комбинезонов. До их поступления в продажу сотрудники клиники обходятся заказанными в строительных и малярных магазинах, а также у партнеров средствами защиты. «Около трех недель можно ни о чем не беспокоиться. Запасы у нас такие, что с пятницы мы возобновляем плановое лечение», - рассказал Аллик. Для этого клиентам необходимо связаться с руководителем клиники по телефону и забронировать время.