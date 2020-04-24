На шоссе Таллинн-Нарва водитель устроил безумные пьяные гонки и получил больше двух лет тюрьмы

23 апреля Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 38-летнего мужчину виновным и назначил ему по совокупности наказание в один год тюремного заключения. К данному наказанию добавили неотбытую часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему в качестве окончательного приговора по совокупности два года три месяца и 29 дней тюремного заключения.

Согласно обвинению, 37-летний мужчина 21 марта в 16 часов в Ида-Вирумаа в Йыхви управлял автомобилем Volvo V50, который шел со скоростью 186 км в час на участке дороги с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч, тем самым превышая допустимую скорость не менее, чем на 90 километров.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что находившийся за рулем автомобиля водитель проигнорировал указание полиции остановиться и пытался скрыться.

"За автомобилем последовал патруль полиции, и через несколько минут нарушитель остановился. Выяснилось, что 37-летний водитель был в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке", - сказала Бяренсон.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но несмотря на это, помимо субботнего случая, он 15 февраля 2020 в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый ранее был неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения. Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде об его аресте на время проведения досудебного производства, поскольку поведение данного человека крайне опасно для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, два последних случая были совершены с особой дерзостью. Прокурор заявляет, что просто по случайности эти безумные пьяные гонки не закончились большой трагедией, как это произошло 11 января этого года на Сааремаа. «Также было бы неправильно думать, что из-за объявленного в Эстонии чрезвычайного положения такие опасные события останутся незамеченными. Наоборот, общественный порядок особенно важен сегодня, и мы делаем все от себя зависящее для того, чтобы в обществе царил мир и безопасность. В свете всего этого мы рассматриваем такие дела крайне решительно, а также со всей строгостью»,- напомнил прокурор Листов.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции напоминает, что хотя в условиях чрезвычайного положения полиция не проводит массовых рейдов "Дуют все", сейчас работает больше патрулей полиции, которые пристально следят за дорожным движением.

"С 12 марта по сегодняшний день в Ида-Вирумаа задержаны 84 нетрезвых водителя, что почти наполовину больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В данном случае кроме того, что водитель был в состоянии уголовно наказуемого опьянения, он очень сильно превышал скорость, что намного увеличивает риск совершения ДТП. Своим наплевательским поведением он осознанно подверг опасности не только самого себя, но и жизнь и здоровье других людей. Такие гонки надо оставить для компьютерных игр, ведь другие люди хотят доехать домой живыми", - сказала Леа Бяренсон.