Гонявшие на мопедах через границу молодые люди привлечены к уголовной ответственности

Во вторник вечером во время облета беспилотником границы полиция обнаружила незаконно пересекшую границу компанию. При помощи дрона отследили их передвижение обратно в Эстонию и направили на место патруль, который задержал нарушителей и доставил их в отделение. Для выяснения обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении эстонской государственной границы группой лиц и транспортных средств.

«Молодые люди собирались покататься в хорошую погоду на мопедах и сознательно выбрали место за границей в Латвии, хотя южная граница закрыта и установлены предупреждающие знаки. Обычно мы пытаемся ограничиться разъяснением и предупреждением, если, например, незаконные пересечения границы совершены по ошибке. Однако на сей раз речь не идет о случайности, поэтому полиция отнеслась к ситуации строго», - сообщил начальник бюро погранохраны Меэлис Саарепуу.

«С момента введения чрезвычайного положения наша цель на южной границе между Эстонией и Латвией заключалась в том, чтобы обеспечить максимальный контроль на пунктах пересечения границы и минимизировать риск распространения вируса через границу. Поэтому границу можно пересекать только через обозначенные пункты пересечения в Валга, Мурате, Лилли и Икла», - пояснил Саарепуу, по словам которого для выявления незаконных пересечений на южной границе перемещаются наземные патрули, наблюдательные полеты также выполняет вертолет, а критические районы также контролируются дронами. «Мы также получаем сигналы от местных жителей», - сказал Саарепуу.

С момента введения чрезвычайного положения было возбуждено в общей сложности 11 дел о проступках в отношении 14 нарушителей границы, на эстонско-латвийской сухопутной границе было расследовано два уголовных дела в отношении четырех человек, нарушивших границу. Кроме того, имеется ряд сведений о возможных незаконных пересечениях границы, но там обстоятельства выясняются, и уголовные дела пока не возбуждены.