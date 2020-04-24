Трамп предложил убивать коронавирус, воздействуя на организм пучками света

Коронавирус погибает всего за минуту от воздействия дезинфицирующих веществ или от солнечного света, объявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Поэтому лидер свободного мира предложил как-нибудь вводить внутрь организма зараженных пациентов инъекции этих дезинфицирующих веществ или направлять им внутрь тела мощный поток света или ультрафиолета, и тогда коронавирус в организме погибнет, передает NEWSru.
"Предположим, мы подвергнем тело воздействию мощного пучка света, будь-то ультрафиолет или просто очень мощный свет... Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или каким-либо другим способом, то это уничтожает его за минуту, - цитирует Трампа NBC News. - Дезинфицирующие вещества убивают его за минуту, одну минуту. Может быть есть какой-то способ ввести инъекции этих веществ внутрь организма или как-то почистить изнутри? Интересно было бы проверить".
Эти странные выводы Трамп сделал на основе данных доклада и.о. замначальника научно-технического управления Министерства внутренней безопасности Билла Брайана. Тот не утверждал ничего не подобного, а лишь заявил, что в результате экспериментов с образцами коронавируса выяснилось, что вирус плохо переносит солнечный свет, высокие температуры и повышенную влажность. Период полураспада вируса на поверхностях под воздействием солнечного света и высокой влажности уменьшается с 18 часов до 2 минут. Следовательно, пояснил Брайан, в летних условиях распространение COVID-19 может значительно замедлиться. Кроме того, бытовые дезинфицирующие средства также оказались очень эффективны при уничтожении вируса: отбеливатель убивает его за пять минут, а изопропанол (изопропиловый спирт) - всего за 30 секунд, добавил Брайан.
"Но больше всего нас поразило мощное воздействие солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, когда повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало менее благоприятные условия для вируса", - цитирует "Голос Америки" высказывание Брайана на брифинге в Белом доме.
Однако президент Дональд Трамп, выслушав этот доклад, упростил для себя выводы исследования и сообщил американцам про внутреннюю дезинфекцию и пучки ультрафиолета в организм.
"Если вам кажется, что эти предложения выглядят как полная чушь, то это потому, что так оно и есть", - пишет Gizmodo. Даже глава Целевой группы реагирования Белого дома на коронавирус доктор Дебора Биркс, также присутствовавшая на брифинге, выглядела сбитой с толку такими странными заявлениями президента.
Inject Clorox?— David Leavitt (@David_Leavitt) April 24, 2020
Breathe in Lysol?
Caption her thoughtspic.twitter.com/HpXdcCEEWk
Шокированные эксперты в области медицины предположили, что до президента некорректно донесли информацию.
Сразу после брифинга медики стали разъяснять, что дезинфицирующие средства никоим образом нельзя использовать для очистки организма, а солнечный свет не является средством лечения коронавируса.
"Предложение вводить в любой организм какие-то очистительные бытовые средства безответственно и опасно, - заявил NBC News пульмонолог, доцент Вашингтонского университета Вин Гупта. - Это тот самый метод, который используют люди, когда хотят покончить с собой".
Глава Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан заявил CNN, что ни в коем случае не рекомендует принимать внутрь дезинфицирующие средства.
"Многое из того, что сказал президент про дезинфицирующие средства или фототерапию (лечение воздействием солнечного света или яркого света от искусственных источников с определенными длинами волн - прим. ред.), вообще не имеет никакого смысла, - заявил профессор, кардиолог из больницы Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер, консультировавший Белый дом при президенте Джордже Буше-младшем. - Всем нужны быстрые решения. И президент явно хочет быстрых решений. Но их не существует. Мы должны опираться на выводы науки".
По его словам, также нет никаких медицинских оснований для заявлений Трампа о лечении коронавируса солнечным светом. По словам Рейнера, и солярии для этого не подходят.
Врач скорой помощи госпиталя Род-Айленд Брауновского университета Меган Ранни предупредила, что "долгое пребывание на солнце или воздействие ультрафиолетовых ламп не только не защищает от COVID-19, но и опасно, это вызывает солнечные ожоги, рак кожи или другие опасные последствия". "Не надо думать, что это очередное чудодейственное лекарство", - заявила Ранни.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже неоднократно разъясняла, что "воздействие солнца или температуры выше 25° Цельсия не предотвращают заражения коронавирусом".
Это не первые псевдонаучные рекомендации президента Трампа по лечению коронавируса. В марте и начале апреля он регулярно называл гидроксихлорохин "лекарством" от COVID-19, и рекомендовал американцам его "попробовать". Однако он прекратил "продвижение" гидроксихлорохина, когда ряд исследований доказали его неэффективность в лечении коронавируса, а несколько человек в США скончались, решив лечиться им самостоятельно на дому. В конце марта в Аризоне умер мужчина, принимавший дома фосфат хлорохина, который несколько десятков лет применяется от малярии, полагая, что это защитит его от заражения коронавирусом. Его супруга была госпитализирована, а позднее рассказала NBC News, что они смотрели брифинги, во время которых Трамп говорил о потенциальных преимуществах хлорохина.
Что в реальности выяснили ученые США про воздействие солнечного света на коронавирус
Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля.
При температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80% "период полураспада" вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности - около полутора минут, заявил он.
Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света "период полураспада" частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов - при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) - около 60 минут.
Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.
Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,7 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 191 000 человек. В абсолютных величинах первое место по числу заражений и летальных исходов занимают именно США.