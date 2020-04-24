Трамп предложил убивать коронавирус, воздействуя на организм пучками света

"Многое из того, что сказал президент про дезинфицирующие средства или фототерапию (лечение воздействием солнечного света или яркого света от искусственных источников с определенными длинами волн - прим. ред.), вообще не имеет никакого смысла, - заявил профессор, кардиолог из больницы Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер, консультировавший Белый дом при президенте Джордже Буше-младшем. - Всем нужны быстрые решения. И президент явно хочет быстрых решений. Но их не существует. Мы должны опираться на выводы науки".

По его словам, также нет никаких медицинских оснований для заявлений Трампа о лечении коронавируса солнечным светом. По словам Рейнера, и солярии для этого не подходят.

Врач скорой помощи госпиталя Род-Айленд Брауновского университета Меган Ранни предупредила, что "долгое пребывание на солнце или воздействие ультрафиолетовых ламп не только не защищает от COVID-19, но и опасно, это вызывает солнечные ожоги, рак кожи или другие опасные последствия". "Не надо думать, что это очередное чудодейственное лекарство", - заявила Ранни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже неоднократно разъясняла, что "воздействие солнца или температуры выше 25° Цельсия не предотвращают заражения коронавирусом".

Это не первые псевдонаучные рекомендации президента Трампа по лечению коронавируса. В марте и начале апреля он регулярно называл гидроксихлорохин "лекарством" от COVID-19, и рекомендовал американцам его "попробовать". Однако он прекратил "продвижение" гидроксихлорохина, когда ряд исследований доказали его неэффективность в лечении коронавируса, а несколько человек в США скончались, решив лечиться им самостоятельно на дому. В конце марта в Аризоне умер мужчина, принимавший дома фосфат хлорохина, который несколько десятков лет применяется от малярии, полагая, что это защитит его от заражения коронавирусом. Его супруга была госпитализирована, а позднее рассказала NBC News, что они смотрели брифинги, во время которых Трамп говорил о потенциальных преимуществах хлорохина.

Что в реальности выяснили ученые США про воздействие солнечного света на коронавирус

Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля.

При температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80% "период полураспада" вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности - около полутора минут, заявил он.

Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света "период полураспада" частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов - при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) - около 60 минут.

Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.