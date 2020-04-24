Вернуть Чебурашку! Россияне готовы решать вопрос на межправительственном уровне

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, слова которой приводит пресс-служба.

"Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств", - подчеркнула Слащева.

Она отметила, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. "В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - добавила Слащева.

Слащева напомнила, что с 2017 году киностудия "Союзмультфильм" вернула себе более чем 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом.

Ранее стало известно, что японские мультипликаторы выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке. При этом, японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила: "Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!".